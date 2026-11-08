'Voznik je zaspal, nastal je splošen kaos, še dobro sem jo odnesel'

"Zgodilo se je zelo hitro, pravzaprav v trenutku voznikove nepozornosti, ko je zaspal za volanom, zapeljal s ceste, trčil v nasip in prevrnil celoten avtobus s potniki v njem. Žal sta umrla dva potnika. Zanju ni bilo izhoda. V tej paniki, agoniji in vsem, smo storili, kar smo lahko," je za RTL Danas povedal potnik Boris iz Smedereva, ki je utrpel poškodbo roke.

"Sedel sem na strani, kjer je padel avtobus. Z mojega vidika je bil splošen kaos in panika. Ljudje ne vedo, kaj storiti v takšnih situacijah. Namesto da bi bili čim bolj umirjeni ... Lahko vam povem, čeprav imam poškodovano roko, da sem jo še najbolje odnesel," je dejal Boris.