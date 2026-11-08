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'Voznik je zaspal, nastal je splošen kaos, še dobro sem jo odnesel'

Zagreb, 08. 11. 2026 15.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
Nesreča avtobusa na Hrvaškem

V nesreči z avtobusom s srbskimi registrskimi tablicami, ki se je prevrnil na avtocesti A3 v bližini Ivanić-Grada, sta umrli dve osebi, več kot 30 ljudi pa je bilo poškodovanih. Med poškodovanimi sta bila tudi Boris in Nikola, ki sta povedala, da je voznik med vožnjo zaspal.

"Zgodilo se je zelo hitro, pravzaprav v trenutku voznikove nepozornosti, ko je zaspal za volanom, zapeljal s ceste, trčil v nasip in prevrnil celoten avtobus s potniki v njem. Žal sta umrla dva potnika. Zanju ni bilo izhoda. V tej paniki, agoniji in vsem, smo storili, kar smo lahko," je za RTL Danas povedal potnik Boris iz Smedereva, ki je utrpel poškodbo roke.

"Sedel sem na strani, kjer je padel avtobus. Z mojega vidika je bil splošen kaos in panika. Ljudje ne vedo, kaj storiti v takšnih situacijah. Namesto da bi bili čim bolj umirjeni ... Lahko vam povem, čeprav imam poškodovano roko, da sem jo še najbolje odnesel," je dejal Boris.

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Podobno je situacijo opisal tudi Nikola iz Smederevske Palanke, ki je v času nesreče, tako kot večina potnikov, spal. "Večina potnikov je spala, zato nas je udarec zbudil, ko smo se zapeljali s ceste. Voznika sta se zamenjala morda deset minut pred tem in potem se je zgodila nesreča, ker je voznik verjetno zaspal za volanom," je povedal Nikola.

Čeprav so bili prizori na kraju nesreče grozljivi in so bili potniki v šoku in agoniji, sta oba pohvalila reševalne službe, ki so pomagale žrtvam, poroča net.hr.

"Želim pohvaliti policiste, zdravnike in gasilce za njihovo hitro posredovanje. In se jim zahvaliti, ker so rešili številna življenja," je dejal Boris.

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