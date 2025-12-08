Voznik 'letečega' mercedesa preživel skok čez tri vozila

Nadzorne kamere v romunskem mestu Oradea so ujele, kako je voznik avtomobila znamke Mercedes hitel po cesti, preden je na krožišču zadel robnik. Trčenje ga je poneslo v zrak, po preletu treh vozil pa se je komajda izognil trčenju v kamero. Naposled je trčil v drog ob cesti, kot je poročal romunski portal Stirile .

Po poročanju romunske policije je do incidenta prišlo, ker je 49-letni voznik doživel hipoglikemijo, akutni zaplet sladkorne bolezni. Stanovalci bližnjih stanovanj so opisali, da so slišali glasen trk, nekateri pa so izstopili in voznika potegnili iz razbitin ter ga odpeljali v bolnišnico.

Voznik v Romuniji preletel tri vozila in preživel

Voznik je utrpel več zlomov, a je nesrečo preživel brez smrtno nevarnih poškodb. Zdravniki so pozneje potrdili, da je bil voznik ob trčenju za volanom nezavesten.

Policija mu je za 90 dni odvzela vozniško dovoljenje in mu naložila globo v višini približno 315 evrov (1600 romunskih levov).