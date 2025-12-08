Svetli način
Tujina

Voznik 'letečega' mercedesa preživel skok čez tri vozila

Oradea, 08. 12. 2025 11.20 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
27

Nadzorne kamere v romunskem mestu Oradea so ujele trenutek, ko je voznik mercedesa preletel avtobus in dva avtomobila. Zaradi hipoglikemije nezavestni 49-letnik je trčil v krožno križišče in drog. Policija mu je začasno odvzela vozniško dovoljenje in ga oglobila.

Nadzorne kamere v romunskem mestu Oradea so ujele, kako je voznik avtomobila znamke Mercedes hitel po cesti, preden je na krožišču zadel robnik. Trčenje ga je poneslo v zrak, po preletu treh vozil pa se je komajda izognil trčenju v kamero. Naposled je trčil v drog ob cesti, kot je poročal romunski portal Stirile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju romunske policije je do incidenta prišlo, ker je 49-letni voznik doživel hipoglikemijo, akutni zaplet sladkorne bolezni. Stanovalci bližnjih stanovanj so opisali, da so slišali glasen trk, nekateri pa so izstopili in voznika potegnili iz razbitin ter ga odpeljali v bolnišnico.

Voznik v Romuniji preletel tri vozila in preživel
Voznik v Romuniji preletel tri vozila in preživel FOTO: Posnetek zaslona

Voznik je utrpel več zlomov, a je nesrečo preživel brez smrtno nevarnih poškodb. Zdravniki so pozneje potrdili, da je bil voznik  ob trčenju za volanom nezavesten.

Policija mu je za 90 dni odvzela vozniško dovoljenje in mu naložila globo v višini približno 315 evrov (1600 romunskih levov). 

romunija mercedes nesreča kamera
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
08. 12. 2025 14.33
+1
Zaradi hipoglikemije nezavestni 49-letnik je trčil v krožno križišče in drog. Zaradi hipoglikemije JE nezavestni 49-letnik trčil v krožno križišče in drog.
ODGOVORI
1 0
extradeluxe
08. 12. 2025 14.40
za trubače je že prvo dobro
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
08. 12. 2025 14.31
Knighter rider. KIT turbo boost.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
08. 12. 2025 14.31
+2
U lej romunija tudi še obstaja, sem mislil da samo hrvaška!
ODGOVORI
2 0
txoxnxy
08. 12. 2025 14.25
+2
Še dobro da ni posnetek iz Bukarešte , potem bi vsi vedeli da se nekomu z dvignjenimi miljoni mudi domov k ženi .
ODGOVORI
2 0
Mean Cat
08. 12. 2025 14.25
A to imate preverjene slike/posnetke???....ali je UI posredi
ODGOVORI
0 0
MESE?AR
08. 12. 2025 14.21
+1
Spet izmišljotine. Nobenega avtobusa ni preletel !
ODGOVORI
1 0
roten
08. 12. 2025 14.13
-3
Ni ovir za debile
ODGOVORI
0 3
JAZsemTI
08. 12. 2025 14.02
+1
Komajda se je izognil trku s kamero. Biseri😂
ODGOVORI
1 0
JAZsemTI
08. 12. 2025 14.00
+2
Brez nadzornih kamer bi bili prikrajšani za marsikatero epizodo iz “matrice”…😏
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
08. 12. 2025 13.58
+1
Pohvalno,ste popravili
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
08. 12. 2025 13.57
+2
Dovolj bi bilo preskočil ne pa preskočil skok.Novinarji nepismeni.
ODGOVORI
2 0
Emil Gyöfi
08. 12. 2025 13.44
+6
Zakaj nekoga oglobiti če ni kriv. Da se mu vzame izpit začasno to je OK. Ostalo pa je izživlja Anje na nekom ki ima že dovolj problemov. Butasti zakoni.
ODGOVORI
8 2
galeon
08. 12. 2025 13.46
-4
Če imaš probleme ostan doma. Ta je imel edini problem v pretežki nogi.
ODGOVORI
2 6
LAPD
08. 12. 2025 14.12
+3
Pri nas ga nebi oglobili pač nesreča zaradi objektivnih razlogov, bi pa vsekakor dobil vabilo na izredni zdravniski pregled.
ODGOVORI
3 0
Sonex
08. 12. 2025 13.40
ide mečka
ODGOVORI
0 0
wsharky
08. 12. 2025 13.36
+5
dobra reklama za mercedez, boljše si niso mogli dobit, upam, da tega voznika mercedes nagradi vsaj z novim mercedezom
ODGOVORI
6 1
galeon
08. 12. 2025 13.34
+3
Še dobro, da je bila na otoku klančina sicer bi trčil v druga vozila.
ODGOVORI
4 1
flojdi
08. 12. 2025 13.29
+1
..dober bi bil za kaskaderja./..ampak vem pa tudi da sladkorna lahko povzroci marsikaj.in eni se hudo otepajo pregledov in opozoril..
ODGOVORI
1 0
proofreader
08. 12. 2025 13.28
+3
Boscarol je obljubljal leteče taksije.
ODGOVORI
5 2
but_the_ppl_are_retarded
08. 12. 2025 13.27
-4
Sladek za umret...
ODGOVORI
1 5
Sonex
08. 12. 2025 13.40
-1
legendaa😂
ODGOVORI
0 1
petka5
08. 12. 2025 13.25
+0
Mislim ce nima,stslnega nadzora sladkorka, da je pravicasno opozorjen, potem tak res ne bi smwl biti voznik nikoli.
ODGOVORI
1 1
ajdanakolesu
08. 12. 2025 12.18
-1
Takšni sladkorni bolniki, sploh nebi smeli biti vozniki na cesti ! Nikjer, ne v avtu ne na traktorju. Trajni odvzem vozniškega dovoljenja.
ODGOVORI
3 4
Yoda
08. 12. 2025 13.30
-1
Prav imaš... obvezni zdravniški pregled za vse voznike na vsakih pet let. Nimaš pojma, koliko kroničnih bolnikov je vsak dan za volanom!!!!
ODGOVORI
2 3
speedracer
08. 12. 2025 13.49
+2
Upam da ti ne boš fasal sladkorne potem bi drugače govoril...
ODGOVORI
3 1
flojdi
08. 12. 2025 14.25
??kako pa fašeš sladkorno.??in zakaj je jest pr skor 70ih (še) Nimam??? ??kaj papcate
ODGOVORI
0 0
