Voznik med neurjem za las ubežal ogromnemu kosu strehe

Neurja z močnimi nalivi in sunki vetra so včeraj popoldan zajela tudi sosednjo Hrvaško. Najhuje je bilo v Istri, od koder poročajo o veliki materialni škodi. Neurja so se razbesnela tudi drugod po državi, kjer so močni sunki vetra odkrivali strehe in podirali drevesa. Nadzorna kamera v Dugi Resi je ujela trenutek, ko se je voznik za las ognil velikemu kosu strehe, ki jo je veter odtrgal s strehe.

Voznik osebnega vozila se je odločil, da bo avto premaknil na bolj varno mesto, ki je bilo deloma pokrito, saj je med močnim nalivom padala toča. Ko je svoje vozilo vzvratno parkiral ob steno stavbe, pa je veter odtrgal velik del strehe in vse skupaj je zgrmelo tik pred njegovim vozilom na tla. Voznik, ki je imel res veliko srečo, ni bil poškodovan. Vse skupaj je v objektiv ujela nadzorna kamera Radia Mrežnica. V stavbi se nahaja tudi mestna hiša. Duga Resa je mesto v bližini Karlovca. Prav območje Karlovca je včeraj popoldan prizadelo izredno močno neurje. Poleg sunkov vetra in močnih nalivov je klestila tudi zelo velika toča. Kot so pripovedovali lokalni prebivalci, je padalo tako močno, da bi lahko koga tudi ubilo. "Vse je razbilo, avtomobili imajo udrte strehe, pri sosedih je razbilo okna ... Ne spomnim se, da bi kdaj bilo tako hudo," je dejal eden od prebivalcev. PREBERI ŠE Veter v Umagu ruval drevesa, razdejanje in škoda v kampu Hudo neurje je prizadelo tudi Istro. V Umagu, kjer je veter ruval drevesa in prevračal smetnjake, naj bi bilo najhuje. Sunki so dosegali okoli 150 kilometrov na uro. O silovitem vetru, podrtih drevesih in poplavljenih cestah pa so poročali tudi iz Novigrada, Poreča in Vrsarja.