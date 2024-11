Voznik na Kitajskem zapeljal v množico, umrlo 35 ljudi

Moški je z manjšim terenskim vozilom namerno zapeljal skozi vrata športnega centra in se zaletel v ljudi, ki so telovadili v prostoru centra, je v poročilu navedla policija, ki je incident označila za resen in hud napad.

Moški si je po napadu z nožem zadal hude poškodbe po vratu in drugih delih telesa in padel v komo, zaradi česar ni sposoben za zaslišanje, so še sporočili. Predhodne preiskave so pokazale, da je bil nezadovoljen z delitvijo premoženja po ločitvi, kar naj bi ga napeljalo na to dejanje.

Kitajski predsednik Ši Džinping je pozval k okrepljenim naporom za zdravljenje poškodovanih in hkrati zahteval kaznovanje storilca v skladu z zakonom, je na spletni strani poročala kitajska televizija CGTN.