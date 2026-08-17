Voznik po avtocesti vozil v napačno smer, umrlo pet najstnikov

Trupla umrlih najstnikov so odpeljali v splošno bolnišnico Naas, kjer naj bi opravili obdukcije.

Trčenje se je zgodilo v nedeljo okoli 3. ure zjutraj na avtocesti M9 v grofiji Kildare pri izvozu z avtoceste. Voznica in sopotnica v avtomobilu, ki je vozilo pravilno, sta v kritičnem stanju, 20-letna ženska, ki je sedela na zadnjem sedežu avtomobila, prav tako, vse tri so v bolnišnici. Četrti potnik je bil otrok, ki je tudi huje poškodovan, zato so ga odpeljali v bolnišnico Children's Health Ireland v Dublinu.

Policijski komisar Justin Kelly je čelno trčenje označil za grozljivo, vendar dodal, da nekateri vozniki vozijo v nasprotni smeri tudi zaradi všečkov na družbenih omrežjih, poroča Guardian.

"Družinski člani so se nedolžno peljali, ko je vanje trčilo vozilo, ki je po avtocesti vozilo v napačni smeri," je pojasnil. "Ta grozljiv incident po nedavnem trčenju na M50 kaže, kako neodgovorna in nevarna je vožnja po napačni strani avtoceste."

Pretekli konec tedna je bilo v čelnem trčenju na avtocesti M50 v Dublinu poškodovanih devet ljudi. Tudi v tej nesreči je bilo udeleženo vozilo, ki je vozilo v napačni smeri.

Primer je bil predan Fiosruju, policijskemu varuhu človekovih pravic, zato več informacij niso mogli dati. "Vem pa, da policisti Gardaí storijo vse, kar je v njihovi moči, da ustavijo takšna vozila, pri tem pa morajo upoštevati tudi vse druge udeležence v prometu," je dejal Kelly.