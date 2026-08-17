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Voznik po avtocesti vozil v napačno smer, umrlo pet najstnikov

Dublin, 17. 08. 2026 08.14 pred 2 urama 2 min branja 10

Avtor:
N.V.
Čelno trčenje

Huda prometna nesreča je vzela pet življenj na Irskem. Voznik avtomobila, v katerem je bilo pet najstnikov, je vozil po napačni smeri avtoceste, ko je trčil v vozilo, v katerem so bile tri ženske ter mlajši deček. Najstniki so umrli na kraju nesreče, štiri druge osebe pa so bile huje poškodovane.

Trčenje se je zgodilo v nedeljo okoli 3. ure zjutraj na avtocesti M9 v grofiji Kildare pri izvozu z avtoceste. Voznica in sopotnica v avtomobilu, ki je vozilo pravilno, sta v kritičnem stanju, 20-letna ženska, ki je sedela na zadnjem sedežu avtomobila, prav tako, vse tri so v bolnišnici. Četrti potnik je bil otrok, ki je tudi huje poškodovan, zato so ga odpeljali v bolnišnico Children's Health Ireland v Dublinu.

Trupla umrlih najstnikov so odpeljali v splošno bolnišnico Naas, kjer naj bi opravili obdukcije.

Čelno trčenje
Čelno trčenje
FOTO: Shutterstock

Policijski komisar Justin Kelly je čelno trčenje označil za grozljivo, vendar dodal, da nekateri vozniki vozijo v nasprotni smeri tudi zaradi všečkov na družbenih omrežjih, poroča Guardian.

"Družinski člani so se nedolžno peljali, ko je vanje trčilo vozilo, ki je po avtocesti vozilo v napačni smeri," je pojasnil. "Ta grozljiv incident po nedavnem trčenju na M50 kaže, kako neodgovorna in nevarna je vožnja po napačni strani avtoceste."

Pretekli konec tedna je bilo v čelnem trčenju na avtocesti M50 v Dublinu poškodovanih devet ljudi. Tudi v tej nesreči je bilo udeleženo vozilo, ki je vozilo v napačni smeri.

Primer je bil predan Fiosruju, policijskemu varuhu človekovih pravic, zato več informacij niso mogli dati. "Vem pa, da policisti Gardaí storijo vse, kar je v njihovi moči, da ustavijo takšna vozila, pri tem pa morajo upoštevati tudi vse druge udeležence v prometu," je dejal Kelly.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Quatflow
17. 08. 2026 10.29
Žalosten svet
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
17. 08. 2026 10.22
Pri vsej današnji tehnologiji, bi že morali opremiti vstopne ceste s tehnologijo, ki zazna vožnjo v nasprotno smer in to prepreči. Večji problem je, če nekdo na AC obrne vozilo in začne voziti v nasprotno smer. Pa tudi proti takim bi morale ukrepati kamere, ki bi obveščale voznike kaj se dogaja. Lahko bi opozorila nadomestile obcestne reklame, ki nimajo nobenega pozitivnega učinka na varno vožnjo.
Odgovori
+4
4 0
galeon
17. 08. 2026 11.04
Varnost ne šteje dost. Važno, da so radarji po avtocestah in zdaj še novo sekcijsko merjenje.
Odgovori
0 0
Ramzess
17. 08. 2026 10.13
Konec članka izpade kot da varuh človekovih pravic preiskuje primer in ne policija. Koga neki varujejo.
Odgovori
+1
1 0
Ramzess
17. 08. 2026 10.10
Hudo no, upam da se bodo izvlekli. Ne razumem pa kako ne vidiš vozila, ki ti prihaja nasproti, v napačno smer.
Odgovori
-3
2 5
galeon
17. 08. 2026 11.02
Ti še dolgo ne boš nič razumel.
Odgovori
0 0
galeon
17. 08. 2026 10.05
Kazen je vzgojna.
Odgovori
+2
3 1
asdfghjklč
17. 08. 2026 09.35
Fizične zapore v kontra smer, kdaj bo to? Take, ko gume presekajo.
Odgovori
+8
8 0
Kviz
17. 08. 2026 09.24
Me zanima narodnost teh fantov?
Odgovori
+0
7 7
Wolfman
17. 08. 2026 08.54
To je pa moralo biti pa stresno videti, tako za vse reševalce kot organe zakona!
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+9
9 0
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