Voznik prehitro speljal in 17-letnico vlekel 40 metrov

Mama 17-letnice je zaradi dogodka vložila pritožbo zoper voznika podjetja ZET, pa tudi zoper reševalce, ki so nudili poškodovani potnici prvo pomoč. Dekle so namreč na hitro pregledali, ji razkužili rane, niso pa opravili temeljitega pregleda, opozarja mati poškodovane. Zato jo je pozneje odpeljala v drugo bolnišnico, kjer so dekle zaradi poškodb hospitalizirali.

Dekle je utrpelo hude odrgnine na obeh rokah, trebuhu, hrbtu in nogah.