Voznik otroke 'rešil' iz gorečega šolskega avtobusa

Požar je izbruhnil prejšnji četrtek zjutraj za enim od zadnjih koles avtobusa, zaradi česar je voznik hitro evakuiral vse srednješolce, je povedala Liz Kirby, nadzornica mestnega šolskega okrožja Cleveland Heights-University Heights. Otroci, ki v Ameriki obiskujejo srednjo šolo (ang. middle school) so stari med 11 in 14 let.

K sreči v požaru ni bil nihče poškodovan, gasilci Cleveland Heights pa so ga hitro pogasili. "Prvič in najpomembneje, ne morem izraziti, kako olajšana sem, da ni bil nihče poškodovan, in sem izjemno hvaležna za hiter odziv voznika," je Kirbyjeva zapisala v izjavi o incidentu.

Voznik, ki je želel ostati neimenovan, je zasluge pripisal letnim vajam evakuacije z avtobusa, na katerih učence pripravijo na to, kaj storiti v primeru požara.

"Zasluge moramo dati tudi učencem, ki so se tako mirno odzvali in sledili voznikovim navodilom," je še dodala Kirbyjeva.

Vzrok požara pristojni še preiskujejo.

"Čeprav je avtobus ravno 14. februarja letos prestal letni obvezni državni pregled, so naše ekipe mehanikov preventivno ponovno pregledale vse avtobuse v našem voznem parku," je še dodala Kirbyjeva.

Po podatkih Ministrstva za promet ZDA je vsako leto prijavljenih okoli 380 požarov šolskih avtobusov.