Voznik trčil v Applovo trgovino, umrla ena oseba

"Temni SUV je z nedoločeno hitrostjo šel skozi stekleno okno in zadel več ljudi," je novinarjem povedal šef policije Dave Jones.

Ni jasno, koliko ljudi je bilo v trenutku nesreče v trgovini, čeprav so uradniki pojasnili, da se je to zgodilo le nekaj dni pred zahvalnim dnevom v ZDA, torej tudi med mrzlično praznično nakupovalno sezono. Mimoidoči so pomagali pri oskrbi žrtev na prizorišču.