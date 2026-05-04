Zgodba se razvija

Voznik z avtomobilom zapeljal v množico, dve osebi umrli

Leipzig, 04. 05. 2026 18.18 pred 34 minutami 1 min branja 0

N.V.
Voznik avtomobila zapeljal v množico na ulici v Leipzigu

Voznik je z avtomobilom zapeljal v množico ljudi v Leipzigu v Nemčiji, več je poškodovanih, dve osebi sta umrli. Lokalna policija je sporočila, da je voznika pridržala, ta je sicer najprej pobegnil. Motiv za napad še ni znan.

Po informacijah Bilda naj bi voznik vozila znamke VW Taigo v ulico, kjer se je nahajalo več ljudi, zapeljal z veliko hitrostjo, nato pa odpeljal.

Voznika so pozneje našli in ga aretirali, je sporočil župan mesta Burkhard Jung. Storilec naj bi ob aretaciji kazal znake duševne nestabilnosti.

Poškodovanih je 22 ljudi, od tega dva huje, je dodal poveljnik gasilcev Axel Schuh. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico. Na kraju dogodka je trenutno približno 40 gasilcev in 40 reševalcev, skupaj z dvema helikopterjema. Ulica je v celoti zaprta za promet, območje pa je zavarovala policija.

