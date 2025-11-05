Voznik zapeljal v pešce in kolesarje, dve osebi na intenzivni negi

Prebivalec Olerona na zahodu Francije je namerno trčil v več pešcev in kolesarjev ob glavni cesti v bližini mesta La Rochelle, je pojasnil tožilec Arnaud Laraize. Več oseb je poškodovanih, štiri so utrpele hujše poškodbe.

Po poročanju Sky Newsa, ki navaja besede francoskega notranjega ministra Laurenta Nuneza, sta dve osebi na intenzivni negi.

Kot je dejal Laraize, se je 35-letni osumljenec upiral aretaciji, zato so morale oblasti uporabiti paralizator. Moški je po njegovih besedah ob aretaciji v arabščini vzklikal "bog je velik".

Laraize je dejal še, da je policija osumljenca v preteklosti že obravnavala zaradi manjših kaznivih dejanj, na primer tatvine. Moški ni bil na seznamu oseb, ki veljajo za grožnjo nacionalni varnosti.

Policija je medtem že sprožila preiskavo domnevnega poskusa umora.