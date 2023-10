Voznik zbil kolesarko in nato pristal v trgovini v središču Zagreba

Prometna nesreča se je zgodila malo pred 15. uro na glavni zagrebški ulici, nedaleč od Trga Franje Tuđmana, v središču hrvaške prestolnice. Avtomobil je zapeljal s ceste, zbil steklena vrata in pristal v trgovini s tekstilom za dom. Še pred tem pa je voznik zbil kolesarko, ki je pri tem utrpela poškodbe.

"Okoli 14.30 smo prijeli obvestilo o prometni nesreči na Ilici, osebni avtomobil je zletel s cestišča in zbil kolesarko ter izložbo trgovine. Dve osebi sta potrebovali zdravniško pomoč, ki so jima jo nudili v KBC Sestre milosrdnice. Poteka ogled kraja," si za Index potrdili iz zagrebške policije.

V nesreči je bil poleg kolesarke poškodovan tudi voznik, ki so ga iz avtomobila morali reševati gasilci.

Frizerka iz sosednjega salona je za hrvaški Index opisala dogodek. "Po tem, ko smo slišali trušč, smo šli ven iz frizerskega salona. Dekle je ležalo na tleh, poleg svojega kolesa, ob njej je bilo še eno dekle in njena mama. Avto je bil v prostoru, močno se je kadilo in pritiskal je na gas. Slišati je bilo, kot da bi mimo zapeljal tovornjak in bi z njega najprej padlo železo, nato pa še steklo," je pojasnila.

Kot je dodala, so na pomoč najprej pritekli iz sosednje vulkanizerske delavnice. "Skušali so ugasniti avto in priti do moškega, a niso mogli odpreti vrat. Zato je bilo najprej malo panike okoli vrat. Pripeljali so tudi kladivo, ker nobenih vrat niso mogli odpreti, niso mogli priti do človeka, ki je bil v avtu," je dejala.

Zaradi nesreče so morali začasno preusmeriti tramvaje.