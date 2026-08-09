Voznika tožita Mercedes: zaradi logotipa imata opekline

Gabriel Lahijani iz Los Angelesa je pri pooblaščenem prodajalcu Mercedes-Benz najel nov avtomobil Mercedes-AMG razreda E. Kot trdi v tožbi, je nato 31. maja letos utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, potem ko je sedel na voznikovem sedežu v majici brez rokavov. Njegove poškodbe je potrdil tudi dermatolog.

Približno šest tednov kasneje je podobne opekline utrpela še ena voznica. Ko se je Karina Bath usedla v svoj Mercedes, ki je stal na vročini, se je z ramo dotaknila logotipa, kar je povzročilo pekoč občutek. V naslednjih dneh je bil na njeni koži viden odtis logotipa AMG, poroča Sky News.