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Voznika tožita Mercedes: zaradi logotipa imata opekline

Los Angeles, 09. 08. 2026 08.29 pred enim dnevom 1 min branja 74

Avtor:
M.S.
Opeklina

Dva ameriška voznika avtomobilov Mercedes-AMG sta v Kaliforniji vložila tožbo proti nemškemu proizvajalcu vozil. Kot trdita, se kovinski logotip na voznikovem sedežu na soncu tako segreje, da povzroča opekline.

Gabriel Lahijani iz Los Angelesa je pri pooblaščenem prodajalcu Mercedes-Benz najel nov avtomobil Mercedes-AMG razreda E. Kot trdi v tožbi, je nato 31. maja letos utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, potem ko je sedel na voznikovem sedežu v majici brez rokavov. Njegove poškodbe je potrdil tudi dermatolog.

Približno šest tednov kasneje je podobne opekline utrpela še ena voznica. Ko se je Karina Bath usedla v svoj Mercedes, ki je stal na vročini, se je z ramo dotaknila logotipa, kar je povzročilo pekoč občutek. V naslednjih dneh je bil na njeni koži viden odtis logotipa AMG, poroča Sky News. 

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Tožnika sta v skupni tožbi zapisala, da imajo sedeži vozil Mercedes-AMG oblikovno napako, saj se kovinski logotip nahaja na mestu, kjer se pričakuje stik z voznikovo kožo.

Mercedes AMG logo na sedežu
Mercedes AMG logo na sedežu
FOTO: Shutterstock

Američana od Mercedesa zahtevata povrnitev vseh zdravstvenih stroškov in odškodnino za bolečine in čustveno stisko. Prav tako pričakujeta, da bo nemški proizvajalec vozil na lastne stroške odstranil problematične logotipe iz vseh svojih vozil.

Mercedes-Benz se na tožbo še ni odzval.

mercedes tožba opekline
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KOMENTARJI74

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ENDI
09. 08. 2026 16.48
Prav čuden pojav je, da se kovina na soncu segreva. Raje naj tožijo sonce !
Odgovori
+4
4 0
Bebo2
09. 08. 2026 15.16
hahaha
Odgovori
+3
3 0
tina se je kur bala
09. 08. 2026 15.07
Tipicna leva tozba.
Odgovori
-1
4 5
Veščec
09. 08. 2026 13.48
zastojn tatoo na rami,pa to
Odgovori
+3
3 0
Senca6
09. 08. 2026 13.18
kak maš tukaj stik z kožo?..ja če si brez majce !
Odgovori
+6
8 2
Pomladni cvet
09. 08. 2026 11.36
za lase privlečeno, v vročen avtu se kovina segreje najbolj na sredini, ampak nekako ima opekline kot da se bi mu koža dotikala samo obrobne strani logotipa
Odgovori
+2
4 2
druga Švica
09. 08. 2026 11.33
Američani prav iščejo lako se da z takimi ali dregačnimi tožbami kaj pokasirat……..
Odgovori
+9
10 1
Rock8
09. 08. 2026 11.28
Brezplačen tatu prestižne znamke
Odgovori
+10
11 1
ENDI
09. 08. 2026 11.28
Je morda kdo že tožil
Odgovori
+3
4 1
ENDI
09. 08. 2026 11.29
Rowento zaradi vročega likalnika?
Odgovori
+6
8 2
stefansmodis
09. 08. 2026 14.15
Sigurno po krivdi Rowente.
Odgovori
+4
4 0
Žilefinska
09. 08. 2026 11.22
Hahaha je ni na svetu nacije ki je bolj fuknjena od amerikancev
Odgovori
+24
26 2
gggg1
09. 08. 2026 11.18
LOL - v avtu je sedel brez majice. In to v najetem. A Mercedes nima klime?
Odgovori
+10
11 1
Clovek_002
09. 08. 2026 11.05
Američani. Tako življenje, da razmišljaš samo kako se boš od nekoga okoristil, ni vredno človeka.
Odgovori
+12
14 2
Victoria13
09. 08. 2026 11.03
Američani živijo samo zato, da lahko nekoga tožijo...
Odgovori
+10
14 4
Mclaren
09. 08. 2026 11.05
Točno
Odgovori
+9
11 2
Kucel
09. 08. 2026 10.49
Danes grem ob 14.00 stati bos na vroč asfalt, da lahko tožim dars.
Odgovori
+21
23 2
Masturbator
09. 08. 2026 10.47
O Nigerjicu ki poziga Ljubljano, nobenega clanka?
Odgovori
+9
15 6
Lovec na mušice
09. 08. 2026 11.03
Glede na to, da je požigal ob Poti spomina in tovarištva je najbrž kakšen potomec domobrancev.
Odgovori
+7
12 5
tina se je kur bala
09. 08. 2026 15.08
Ti si zmesan. Domov ga pelji.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
09. 08. 2026 10.42
Ne razumem, se je prej morala namazat po faci predno je komentirala zadevo ... ?
Odgovori
+12
12 0
2mt8
09. 08. 2026 10.25
Kl**c pa tak avto ki ima 15 masažnih motorčkov v sedežu in ti jih po 3 letih pol pocrka, a vsak stane urja za zamenjavo ker je treba cel zic podret. Ajajaj, nemci....
Odgovori
+4
9 5
a res1
09. 08. 2026 10.22
Katera stvar se pa v teh dneh ne segreje. Če vzamemo avto, vsi vse tožit. No, razpleta te vaše zgodbice pa sigurno nebo. Res je suša...
Odgovori
+7
7 0
mojcd
09. 08. 2026 10.20
Zdaj bodo na avtih na vsakem elementu disclaimerji za neumne americane
Odgovori
+10
10 0
MiskoPol
09. 08. 2026 10.20
Zdaj ko gresta po ulici, jih je sram, ker jim na hrbtu (rikverc) piše, da vozita mercedes.
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+12
12 0
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