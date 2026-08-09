Voznika tožita Mercedes: zaradi logotipa imata opekline

Gabriel Lahijani iz Los Angelesa je pri pooblaščenem prodajalcu Mercedes-Benz najel nov avtomobil Mercedes-AMG razreda E. Kot trdi v tožbi, je nato 31. maja letos utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, potem ko je sedel na voznikovem sedežu v majici brez rokavov. Njegove poškodbe je potrdil tudi dermatolog.
Približno šest tednov kasneje je podobne opekline utrpela še ena voznica. Ko se je Karina Bath usedla v svoj Mercedes, ki je stal na vročini, se je z ramo dotaknila logotipa, kar je povzročilo pekoč občutek. V naslednjih dneh je bil na njeni koži viden odtis logotipa AMG, poroča Sky News.
Tožnika sta v skupni tožbi zapisala, da imajo sedeži vozil Mercedes-AMG oblikovno napako, saj se kovinski logotip nahaja na mestu, kjer se pričakuje stik z voznikovo kožo.
Američana od Mercedesa zahtevata povrnitev vseh zdravstvenih stroškov in odškodnino za bolečine in čustveno stisko. Prav tako pričakujeta, da bo nemški proizvajalec vozil na lastne stroške odstranil problematične logotipe iz vseh svojih vozil.
Mercedes-Benz se na tožbo še ni odzval.
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