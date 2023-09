Vozniki poljskih prevozniških podjetij izvedli gladovno stavko

Za Nemčijo so se odločili zato, ker se tam počutijo bolj varne kot na Poljskem, je pojasnil Edwin Atema , vodja fundacije Road Transport Due Diligence Foundation, ki spremlja in naslavlja kršitve delavskih standardov v Evropi.

Okoli 80 voznikov, večinoma gre za Uzbekistance in Gruzijce, nekaj pa jih je tudi iz Tadžikistana, Ukrajine in Turčije, si je že pred časom postavilo tabor na bencinski črpalki na nemški avtocesti na območju Gräfenhausna.

Stavkajoči sicer delajo za različna poljska prevozniška podjetja, ki so v lasti skupine Mazur. Tu vztrajajo, da so plače voznikom izplačane redno. Po njihovih navedbah so že izpeljali tudi notranji nadzor, ki pri izplačilih ni odkril nepravilnosti.

Dnevne delovne ure in prosti dnevi so stvar voznikov, so tudi pojasnili. Ob tem so se skušali distancirati tudi od očitkov, da morajo njihovi vozniki, še preden nastopijo delo v njihovih podjetjih, plačati visoke zneske za vizume in delovna priporočila, saj da so za to odgovorne agencije za posredovanje dela.

Mazurjevi vozniki dobrine prevažajo po različnih državah Evrope: Nemčiji, Franciji, Italiji, Avstriji, Nizozemski in Švici.