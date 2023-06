Vozniki pripravite se na daljšo pot, v naslednjih dneh je pričakovati povečan promet

V primeru lepega vremena bo promet še dodatno povečan zaradi obiska turističnih in izletniških točk, še opozarjajo.

Zaradi praznikov in začetka počitnic v nekaterih evropskih državah v prometnoinformacijskem centru v četrtek tako dopoldne kot popoldne pričakujejo zelo visoko gostoto prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nedeljo pa se gneča obeta v nasprotni smeri, od Hrvaške proti Avstriji, saj se v delu Nemčije končujejo počitnice.

Do prometnih zastojev in daljših kolon vozil pogosto prihaja tudi na različnih odsekih avtocestnega križa, bodisi zaradi prometnih nesreč bodisi zaradi obnovitvenih del. Da bi se izognili nevarnostim ob tovrstnih zastojih, voznike opozarjajo, da morajo spoštovati postavljeno prometno signalizacijo. Prav tako morajo vozniki v zastojih pustiti prostor med kolonama vozil za morebiten prehod intervencijskih vozil.

Voznikom policija zato svetuje, naj spremljajo prometne informacije in se na pot odpravijo pravočasno. "Bodite strpni in upoštevajte prometne predpise, še zlasti hitrostne omejitve, ter ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo," je zapisano na spletni strani policije.

Tudi na Policijski upravi Kranj opozarjajo, da je v teh dneh in čez vikend pričakovati povečan promet z možnostjo zastojev na gorenjski avtocesti ter turističnih in izletniških krajih. Promet bo povečan iz smeri Avstrije skozi karavanški predor proti notranjosti države, v nedeljo pa v obratni smeri.

Ob stoječih kolonah vozil na avtocestah in drugih cestah, kjer se pojavljajo zastoji, bodo policisti nadzirali in dosledno ukrepali zoper tiste, ki prehitevajo, vozijo vzvratno ali mimo po odstavnih pasovih oziroma prehitevalnih pasovih kljub prometnemu znaku, ki prehitevanje prepoveduje.



Iz PU Kranj udeležencem v prometu svetujejo, naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, naj hitrost vožnje prilagodijo stanju prometa, naj seveda mobilnega telefona ni v rokah, naj s seboj na pot vzamejo zadostno količino tekočine, posebej je pomembno, da se v stoječi koloni ne zapušča vozil in se ne hodi po avtocesti ter da spremljajo ažurne informacije o prometu.