'Vozniku je samo za dve sekundi padla koncentracija'

Strokovnjak za promet Goran Husinec je povedal, da je vzrok jasen: "Vozniku je padla koncentracija, govorimo o mikrospancu, voznik pravzaprav ni zaspal. Dovolj je, da za dve sekundi izgubite koncentracijo in že zaidete s ceste." Ob tem doda, da v Evropi primanjkuje voznikov in ne moremo vedeti, koliko so te vozniki že prevozili pred to potjo. Ponavadi vozijo zelo dolgo, so utrujeni, tudi že starejši. V 40 letih, kolikor voznik vozi, je tako dovolj, da enkrat zamiži za dve sekundi in zgodi se nesreča.