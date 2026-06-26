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Vozniku, ki je na božičnem sejmu ubil šest ljudi, dosmrtni zapor

Magdeburg, 26. 06. 2026 10.59 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA M.P.
Napad na božičnem sejmu v Magdeburgu

Sodišče v Magdeburgu je storilca, ki je decembra 2024 z avtomobilom zapeljal v množico na božičnem sejmu v tem vzhodnonemškem mestu, obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. V napadu je umrlo šest ljudi, več kot 300 jih je bilo poškodovanih.

Sodišče je 51-letnega Taleba Jawada al-Abdulmohsena zaradi umorov, več poskusov umora in drugih obtožb obsodilo na najvišjo možno kazen - dosmrtni zapor.

Ob tem je ugotovilo izjemno težo njegove krivde, zaradi česar je malo verjetno, da bo kdaj deležen predčasne izpustitve. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Po tragediji v Magdeburgu
Po tragediji v Magdeburgu
FOTO: AP

Abdulmohsen je 20. decembra 2024 z najetim terenskim vozilom s hitrostjo okoli 50 kilometrov na uro zapeljal skozi z ljudmi natrpan božični sejem v Magdeburgu. Umrlo je pet žensk in tudi devetletni deček, več kot 300 ljudi je bilo poškodovanih, nekateri huje. Storilca so takoj po dejanju aretirali.

'Narcisistična osebnostna motnja in ogromna potreba po pozornosti'

Med večmesečnim sojenjem je Abdulmohsen, protiislamski aktivist in privrženec desničarskih teorij zarote, priznal, da je z avtomobilom peljal skozi sejem, vendar je zanikal, da bi namerno povozil ljudi.

Tožilstvo je za storilca zahtevalo dosmrtno ječo, po navedbah tožilcev pa je moški napad načrtoval že dolgo vnaprej. Ni zasledoval nobenih resnih ideoloških ciljev, temveč je deloval predvsem iz osebnih motivov, so trdili.

Psihiatrični izvedenec mu je po poročanju dpa diagnosticiral narcistično osebnostno motnjo in ogromno potrebo po pozornosti.

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Sojenje je zahtevalo tudi izgradnjo ogromne začasne sodne dvorane na obrobju Magdeburga, da bi lahko sprejela stotine žrtev, sorodnikov in drugih zainteresiranih. Med postopkom je nastopilo več kot sto prič in približno 40 odvetnikov, ki zastopajo 200 civilnih strank v zadevi.

Pred napadom delal kot psihiater

Abdulmohsen je v Nemčijo prišel leta 2006 in deset let zatem pridobil status begunca. Pridobil je tudi specialistično zdravniško spričevalo. Še tik pred napadom je delal kot psihiater v centru za duševno bolne prestopnike v zvezni deželi Saška-Anhalt. Predstavlja se kot aktivist za pravice savdskih žensk. V preteklosti je bil vpleten v spor z organizacijo za pomoč beguncem v Kölnu, večkrat pa se je sporekel tudi z oblastmi.

Napad v Magdeburgu je pretresel Nemčijo in sprožil razpravo o varnostnih ukrepih na božičnih sejmih, ki so jih v zadnjih letih tudi znatno okrepili.

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