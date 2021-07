Vozniku ponesrečenega kosovskega avtobusa mesec dni pripora

Tožilstvo je v ponedeljek zvečer sporočilo, da 52-letnika sumijo povzročanja prometne nesreče s smrtnim izidom. Zaradi utrujenosti in nezmožnosti varnega upravljanja z vozilom ni vozil na varni razdalji od desnega roba cestišča in je zapeljal na travnik ob avtocesti. Zatem je vozilo zdrsnilo in se je prevrnilo na desni bok.

Postopek proti vozniku naj bi vodili na Hrvaškem, če Kosovo na podlagi meddržavne pogodbe ne bo zahtevalo, da bi sojenje potekalo v domovini voznika. Po hrvaških zakonih vozniku grozi do 15 let zapora.

Voznik je v nedeljo preiskovalcem priznal, da je zaspal za volanom. Še isti dan so ga aretirali. Danes so sicer odvetniki 52-letnika novinarjem povedali, da voznik v pogovoru z njimi ni omenil, da bi zaspal med upravljanjem z avtobusom.

"Slišalo se je kričanje, matere so jokale, klicale svoje otroke," so pripovedovali preživeli potniki grozljive nesreče. Na Facebooku se je v čustveni objavi pokojnemu očetu – enemu od voznikov – poklonil tudi Adhurim Sylmetaj. "Vesel sem, da sem te objel, ko sem te odpeljal na avtobus, ko si se odpravil na pot, a bilo je premalo," je zapisal.

Na avtobusu je bil tudi Ramo Gashi, ki je za HTV opisal pretresljive trenutke groze, ko je vozilo, na katerem je bilo skupno 69 oseb, zletelo s ceste. "Ko je v sekundi nekaj počilo, sem videl vse tiste ljudi, ves travnik tam spodaj, tisti kanal ob avtocesti," je pripovedoval in opisal grozljiv prizor. "Videl sem ranjene, mrtve, videl sem vse, brez roke, vse sem videl," je močno pretresen dejal hrvaškim novinarjem.

Medtem pa je za hrvaške medije spregovoril tudi prometni strokovnjak, ki svari, da sta dva voznika za tako dolgo in naporno pot med Nemčijo in Kosovom občutno premalo. "Vsak voznik avtobusa lahko od 24 ur vozi devet, nato pa sledi obvezen odmor. In ko gre za avtobus, mora vozilo po 21 urah vožnje tri ure stati, kar pa se ne upošteva," je izpostavil je izpostavil Goran Husinec, prometni strokovnjak in sodni izvedenec.

"Za to relacijo je potrebnih okoli 25 ur, upoštevajoč meje, odmore ... In ob gneči med sezono, torej zdaj, lahko takšno potovanje traja tudi do 30 ur. Zdaj pa računajte," je še dodal ter pristavil, da se gleda le na dobiček, ne pa na varnost.