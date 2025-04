Vozniško dovoljenje na pametnem telefonu, fizično le na zahtevo

S posodobitvijo direktive EU o vozniških dovoljenjih naj bi izboljšali prometno varnost v Uniji, kjer na cestah vsako leto umre skoraj 20.000 ljudi.

Glavna oblika vozniškega dovoljenja bo po novem enotno digitalno oz. mobilno dovoljenje, ki bo na voljo na pametnem telefonu s tehnologijo digitalne denarnice. Za njegovo uvedbo bodo imele države članice na voljo pet let in šest mesecev po začetku veljavnosti novih pravil. Vozniki bodo sicer imeli pravico zahtevati fizično vozniško dovoljenje.

Med pomembnejšimi novostmi je najmanj dveletna poskusna doba za nove voznike. Za voznike začetnike bodo veljala tudi strožja pravila in kazni za vožnjo pod vplivom alkohola in neuporabo varnostnih pasov. Na predlog Evropskega parlamenta so v direktivo vključili spodbudo državam članicam, naj izvajajo politiko ničelne tolerance do alkohola in drog.

Pred izdajo prvega vozniškega dovoljenja mora voznik opraviti zdravniški pregled, vključno s pregledom vida in stanja srca in ožilja. Vendar lahko države članice zdravniški pregled za voznike avtomobilov ali motornih koles nadomestijo z obrazci za samooceno, v primeru podaljšanja vozniškega dovoljenja pa z drugimi alternativnimi ukrepi.

Za pridobitev vozniškega dovoljenja se bo po novem treba poučiti o varni uporabi telefona med vožnjo, nevarnostih mrtvega kota, sistemih za pomoč vozniku, varnem odpiranju vrat ter vožnji v snegu.

Da bi zmanjšali pomanjkanje poklicnih voznikov, se bo najnižja starost, pri kateri lahko voznik pridobi vozniško dovoljenje za tovornjake, znižala z 21 na 18 let, za vozniško dovoljenje za avtobuse pa s 24 na 21 let, če ima kandidat potrdilo o strokovni usposobljenosti. Države EU lahko dovolijo vožnjo tovornjaka ali kombija na svojem ozemlju tudi 17-letnikom, a le v spremstvu izkušenega voznika. Za voznike avtomobilov pa se bo sistem voznikov s spremstvom uporabljal širše po vsej EU.

Pogajalci so se dogovorili še, da bodo vozniška dovoljenja za motorna kolesa in avtomobile veljala 15 let. Države EU lahko to obdobje skrajšajo na 10 let, če se vozniško dovoljenje lahko uporablja kot nacionalni osebni dokument, medtem ko bo treba vozniška dovoljenja za tovornjake in avtobuse obnoviti vsakih pet let. Države EU lahko skrajšajo veljavnost vozniških dovoljenj za starejše od 65 let.

Nove predpise morata zdaj uradno potrditi Svet EU in Evropski parlament, nato bodo države članice imele štiri leta časa, da jih prenesejo v nacionalno zakonodajo.