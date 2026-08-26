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Vožnja s taksiji: najdražji na Obali, račun včasih šele na zahtevo

Ljubljana, 26. 08. 2026 10.08 pred 40 minutami 4 min branja 5

Avtor:
STA
Taksiji

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave je izvedel raziskavo slovenskih taksijev, ki je pokazala precej pisano podobo. Kot so zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije, je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav, so pa ocenjevalci zaznali nekaj pomanjkljivosti. Ugotovili so, da izdaja računa brez zahteve pri taksistih ni ustaljena praksa, taksist iz Maribora jim računa celo ni želel izdati. Veliko težavo predstavlja tudi plačevanje s kartico. Na Obali denimo ta opcija sploh ni bila možna.

Ocenjevalci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave (MIPOR) so v okviru javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, ki jo sofinancira ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, tokrat preverili 18 taksi prevozov (ponudnikov) v Ljubljani, Mariboru in slovenski Istri (šest na območju Ljubljane in Brnika, pet v Mariboru ter sedem v slovenski Istri).

Ocenjevali so celotno izkušnjo: od naročila in čakanja na prihod do avtomobila, voznika, načina vožnje, uporabe taksimetra, izdaje računa in možnosti plačila s kartico. Ugotovili so, da je osnovna uporabniška izkušnja pogosto dobra, vendar so med posameznimi ponudniki in predvsem med regijami precejšnje razlike.

Ugotovitve, ki so jih objavili na spletni strani Potrošnikov zoom, kažejo, da je čakanje na taksi večinoma kratko, največ potrpljenja so potrebovali v Istri. V Ljubljani so denimo čakali od 5 do 10 minut, v Mariboru tudi le eno minuto od naročila. Na Obali so medtem čakali tudi do 22 minut.

Kakšne so cene?

V prestolnici so za 3,7 kilometra dolgo vožnjo z Laguno plačali 6,98 evra, za 7,2 kilometra z Wizi 10,65 evra, z Rondojem pa 10,80 evra za približno šest kilometrov. Vožnja na oziroma z letališča je bila pričakovano dražja: za 23 kilometrov v eno smer so plačali 30 evrov, za 26 kilometrov v drugi smeri pa 42,15 evra.

V Mariboru so bile vožnje kratke, vendar ne ravno poceni. Za 2,3 do 2,7 kilometra so plačevali od 5,90 do 7,80 evra.

Precej dražje so vožnje na Obali. Za 7,8 kilometra dolgo pot med Strunjanom in Piranom so plačali 23,20 evra s štartnino osem evrov. Za zgolj 4,3 kilometra med Piranom in Portorožem pa so pri drugem ponudniku plačali celo 16,5 evra. Pri tej vožnji so za štartnino plačali 3,50 evra, za vsak kilometer pa tri evre.

"Predvsem ob morju cenik preverite še pred začetkom vožnje. Pri tem ni odveč ponovno pripomniti, da se v tem delu Slovenije na taksije v povprečju čaka najdlje," so zapisali na ZPS.

Taksiji v Ljubljani.
Taksiji v Ljubljani.
FOTO: Miro Majcen

Težave s taksimetri in izdajo računa

Pri taksiju bi moral imeti potnik pregled nad ceno med samo vožnjo, a so ocenjevalci tu naleteli na nekaj resnejših pomanjkljivosti.

Zakon določa, da mora biti taksimeter med prevozom vključen od začetka do konca vožnje, cena pa se izračunava na podlagi prevožene razdalje in časa v skladu z izbrano tarifo. Taksimeter in obvestilo o tarifi morata biti nameščena tako, da ju potnik lahko vidi. V večini preverjenih avtomobilov s tem ni bilo večjih težav, ne pa v vseh.

Ceniki so najbolj pogosto nalepljeni na notranji del senčnika (ali na vetrobransko steklo za njim), kar, kot poudarja ZPS, ni ravno najbolj idealna rešitev, še zlasti za zadaj sedeče potnike. V taksiju Laguna cenika niso opazili.

"Vsi taksisti v Sloveniji za svojo dejavnost potrebujejo licenco. Med ocenjevanjem niso preverjali, ali jo v resnici imajo, so pa dodatne točke pridobili vozniki z vidno oznako licence in s podatki o vozniku. Nekaj več jih je bilo v Mariboru, drugod pa teh informacij med vožnjo niso opazili," navajajo v poročilu.

Plačilo s kartico pri nekaterih taksistih ni mogoče (slika je simbolična).
Plačilo s kartico pri nekaterih taksistih ni mogoče (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Ocenjevalci so prav tako ugotovili, da pri taksistih očitno ni ustaljena praksa, da izdajo račun brez zahteve. Pri preverjanju so ga sami natisnili v 10 primerih. "Od taksista Wizi, ki jih je peljal po Mariboru, jim računa ni uspelo izprositi. Izdaja računa je po zakonu obvezna, zato skupna ocena ne presega ocene nezadovoljivo, če računa niso prejeli niti po dodatni prošnji," opozarjajo.

Kot velik problem se je izkazalo tudi plačevanje s kartico, še posebej v slovenski Istri. Prav pri nobenem vozniku kartično plačilo ni bilo mogoče, jim je pa taksist ATX ponudil, da se ustavi pri bankomatu, kjer so dvignili dovolj denarja za plačilo. "V letu 2024, še zlasti pa za turistično območje, kjer je veliko domačih in tujih obiskovalcev, je takšna omejitev ne samo nepraktična, ampak popolnoma nesprejemljiva," pravijo na ZPS.

Nevarna vožnja

Čeprav je večina voženj potekala mirno in brez težav, so zaznali tudi nekaj spornih ravnanj taksistov. Voznik ATX je denimo v predoru z omejitvijo 80 km/h vozil približno 120 km/h. Voznika Taxi Panama in Taxi2 sta med vožnjo pogosto uporabljala telefon, prvi je celo pisal sporočila.

Med vožnjo s taksijem Capris so zabeležili izsiljevanje kolesarja v krožišču, v Mariboru je voznik Taxi 1A prevozil rdečo luč.

Pri drugih vožnjah je šlo za manj resne, a vseeno opazne pomanjkljivosti: za sunkovito pospeševanje in zaviranje, vožnjo nekoliko nad omejitvijo ali neuporabo smernikov.

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KOMENTARJI5

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čevapgpt
26. 08. 2026 10.52
na obali se ne da plačat s kartico ker so mobilna omrežja tako zanič da ponekod že samo 2g omrežje ne dela, kaj šele da bi internet vleklo za pos terminal.
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0 0
NLKP
26. 08. 2026 10.48
In kje inšpekcija?
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0 0
jutri_pa_res
26. 08. 2026 10.47
Kako, a ni dovolj taksistu dati samo za bencin? Tako so hoteli za hranjenje matičnih celic plačati samo plin in se čudili, kako da to ni OK...
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0 0
bandit1
26. 08. 2026 10.47
Kdaj bo tema o ZIMSKIH gumah? tečni ste.
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0 0
joža z maribora
26. 08. 2026 10.42
Bo bolj točno, kar vedno na zahtevo. Uber je 100x boljša storitev kot klasicen taksi
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0 0
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