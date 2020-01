Vplačal depozit za vozilo, nato ugotovil, da je končna cena zaradi brexita uganka

Upokojenec s Škotske je pri nakupu novega mercedesa doživel neprijetno presenečenje. Na predračunu, ki ga je prejel potem, ko je že plačal deposit za avtomobil, je namreč prebral, da se cena avtomobila po brexitu lahko spremeni. Moški tako dejansko ne ve, koliko bo na koncu dejansko moral plačati za svoje novo vozilo. Prepričan je, da je njegova izkušnja pokazatelj, kaj jih čaka.

65-letni John Hamill iz Hamiltona na Škotskem je ob nakupu novega avtomobila doživel pravo "brexitsko presenečenje". Ko je namreč pri prodajalcu avtomobilov oddal naročilo za novega mercedesa, so mu izdali predračun s trenutno oglaševano ceno. Na celotnem dokumentu pa je dodan vodni žig, kjer piše, da se cena avtomobila lahko spremeni kadarkoli do dneva dostave, če bodo po brexitu na avtomobile, ki jih uvažajo v Združeno kraljestvo, uvedli carine. Upokojenega direktorja je to precej vznevoljilo, saj trdi, da ga na morebitno spremembo cene po brexitu ni nihče opozoril preden je podpisal pogodbo in vplačal 500 funtov (583 evrov) depozita za avtomobil. "Naročil sem avtomobil, plačal sem 500 funtov depozita in nato so mi izročili predračun – in takrat sem izvedel, da je končna cena, ki jo bom plačal, pravzaprav neznana," pravi Hamill.

Prav tako pravi, da mu zaposleni v avtomobilskem salonu niso znali podati točnega datuma dostave, kar pomeni, da bo končni strošek za vozilo morda izvedel šele čez nekaj mesecev. "Pričakoval bi, da bi mi to povedali prej, pa mi niso. Niso mi mogli podati niti ocene o tem, za koliko se lahko poviša cena, ker ne vedo, kaj se dogaja," je opisal svojo izkušnjo z nakupom. V normalnih okoliščinah bi avtomobil dobil do konca marca, vendar so mu prodajalci dejali, da se zaradi brexita lahko dostava zavleče vse tja do maja. Iz Mercedes-Benza so pojasnili, da so te informacije predračunu dodali zato, da stranke obvestijo, da se lahko njihove cene ob spremenjenih okoliščinah zaradi morebitnih carin spremenijo.

