Vpletena naj bi bila v več kot 10.000 smrti: iščejo 96-letnico

Furchnerjeva je zjutraj zapustila dom upokojencev in se s taksijem odpeljala do postaje, je povedala predstavnica sodišča Frederike Milhoffer. Toda na sojenje, ki naj bi se začelo dan pred 75. obletnico obsodbe 12 visokih pripadnikov nacistične stranke na smrt z obešanjem na prvem sojenju v Nürnbergu – ni prišla.

Obtožena je sicer sodelovanja pri umoru zapornikov v koncentracijskem taborišču Stutthof na območju današnje Poljske, kjer je med junijem 1943 in aprilom 1945, ko je bila stara med 18 in 19 let, delala tudi kot tajnica poveljnika taborišča Paula Wernerja Hoppeja. Povezana naj bi bila z več kot 10.000 primeri smrti.

V taborišču v bližini mesta Gdansk, kjer je umrlo 65.000 ljudi, so po navedbah tožilstva sistematično pobijali judovske zapornike, poljske partizane in sovjetske vojne ujetnike.

Po besedah odvetnika Christopha Rückla, ki že leta zastopa preživele v holokavstu, je Irmgard Furchner "hranila vso korespondenco poveljnika taborišča".

"Prav tako je zapisala odredbe o usmrtitvi in deportaciji ter jih parafirala," je dejal za NDR.

Sodišče je sicer februarja po dolgem postopku odločilo, da je obtožena kljub visoki starosti sposobna za sojenje, toda obravnave, ki naj bi se zavlekle vse do junija 2022, morajo biti omejene na nekaj ur na dan.

Sojenje se bo te dni začelo tudi 100-letnemu nekdanjemu stražarju nacističnega taborišča Sachsenhausen pri Berlinu.

76 let po koncu druge svetovne vojne namreč nemško pravosodje še naprej išče nekdanje nacistične kriminalce. Tožilci trenutno obravnavajo osem primerov, ki zadevajo zlasti nekdanje zaposlene v taboriščih Buchenwald in Ravensbrück, je za AFP razkril osrednji urad za preiskovanje zločinov nacionalsocializma.