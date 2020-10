Vpleteni policist: Breonna Taylor si ni zaslužila smrti

Sedem mesecev po nesrečni smrti mlade temnopolte zdravstvene tehnice Breonne Taylor je spregovoril eden od policistov, udeleženih v dogodku. Jonathan Mattingly je v intervjuju za ABC News povedal, da obžaluje njeno smrt in izrazil sožalje njeni družini. "Žal mi je zanjo. Žal mi je za njeno mamo in za njeno sestro," je dejal. "To ni nekaj, kar bi mimogrede minilo. Češ, to je del moje službe, zgodilo se je, gremo naprej. Ni tako. Breonna Taylor bo do konca življenja del mene."

13. marca so policisti potrkali na vrata Beonninega stanovanja v Louisvillu. Imeli so nalog za preiskavo, sumili so, da njen bivši fant tam skriva mamila. Policisti, tudi Mattingly, vztrajajo, da so večkrat potrkali in se identificirali, a ko so vdrli, je Breonnin partner vanje ustrelil. Prepričan sem bil, da so vlomilci, trdi. Na en sam strel - ta je Mattinglyja zadel v nogo - so policisti odgovorili s kar 32-imi. Šest jih je zadelo Breonno, ki je bila na mestu mrtva.

Njena smrt je bila nov tragičen dokaz brutalnosti ameriške policije in je še podžgala proteste, s katerimi opozarjajo na težaven položaj temnopoltih. Ti so se znova razplamteli minuli mesec, ko je velika porota odločila, da nobenega od treh policistov, vpletenih v streljanje, ne bo obtožila umora. Pred par dnevi je na to odločitev vrgla senco dvoma izjava enega od porotnikov, ki je, potem ko mu je sodišče dovolilo javno spregovoriti, povedal, da o obtožbah, povezanih z Breonnino smrtjo, sploh niso imeli možnosti razpravljati. Tožilstvo je namreč ocenilo, da so policisti upravičeno uporabili silo.