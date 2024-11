Vpliv prvih dam: kje je Melania in kdo je morebitni prvi gospod ZDA?

Prve dame niso le pomembne modne ikone, prav tako ne zasledujejo le družbenih ciljev. So tudi pomembne politične akterke, pa čeprav jim ljudstvo na volitvah te moči ne podeli. Melania Trump je to vlogo že prevzela, ko se je zavzemala za zmanjšanje spletnega nasilja in ustrahovanja. A njena vloga bi se lahko ob morebitni ponovni izvolitvi Donalda Trumpa močno spremenila. Iz predsedniške kampanje je bila namreč bolj kot ne odsotna, vprašanje pa je tudi, ali se bo v Belo hišo sploh vrnila. Po drugi strani Doug Emhoff skupaj z ženo orje ledino na tem področju. Kamala Harris bi se lahko namreč v zgodovino vpisala kot čisto prva ameriška predsednica, njen mož pa kot prvi 'prvi gospod Združenih držav Amerike'.

"Njene skrbi bodo postale njegove skrbi. Povsem logično je, da bodo imele njegovo pozornost in da jih bodo poslušali." Tako moč in vpliv prvih dam na predsednike za portal Education Week opisuje strokovnjakinja na področju ameriških prvih dam Michelle Gullion. Ne le modne ikone, ameriške prve dame so tudi pomembne družbene akterke. "To je moč, ki jo prinaša vloga. Pozornost lahko prineseš najrazličnejšim področjem, ki se ti zdijo pomembna," pravi.

Melania Trump in Douglas Emhoff FOTO: AP icon-expand

In številne so po tej moči tudi posegle. Michelle Obama si je prizadevala za bolj zdravo in dostopnejšo prehrano v šolah, Hillary Clinton ter Barbara in Laura Bush so se zavzemale za izboljšanje izobrazbe otrok, Melania Trump pa za zmanjšanje spletnega nasilja in ustrahovanja. In če gremo nekoliko dlje v preteklost k Betty Ford, je ta zagovarjala pravice žensk, podprla je na primer odločitev višjega sodišča, da legalizira splav, Nancy Reagan se je skupaj z možem borila proti drogam. "Čeprav se zdijo projekti prvih dam na videz nepolitični, pa so v nekaterih primerih zelo prepričljiv način približevanja politike ljudstvu," pojasnjuje ameriška politologinja Lauren Wright. Med bolj vidnimi prvimi damami v politiki je morda prav Hillary Clinton, ki je imela v času predsedovanja Billa Clintona v zahodnem krilu Bele hiše celo svojo pisarno. Clinton pa je v svojo politično kampanjo vključil tudi slogan: "Za ceno enega dobiš dva." Ni bila edina, ki so v večjem ali manjšem obsegu vplivale na politične odločitve v državi.

Po udeležbi na pariški mirovni konferenci leta 1919 se je nekdanji ameriški predsednik Woodrow Wilson vrnil v ZDA, kjer pa ga je zadela možganska kap, zaradi katere je ostal delno paraliziran. Njegova žena Edith Wilson je takrat v prepričanju, da je moževo okrevanje odvisno od tega, ali bo obdržal predsedniški položaj, pred javnostjo skrivala natančno naravo njegove bolezni in poskrbela za omejene stike z le zaupanja vrednimi ljudmi. Ko so Američani naposled vendarle ugotovili, da predsednik ne opravlja dela, za katerega so ga izvolili, so kritiki ugovarjali, da vlado v resnici vodi Edith, razširile so se tudi govorice o "pomočniku predsednika". Prva dama je sicer govorice zanikala ter poudarila, da je sprejemala le odločitve o tem, kaj je pomembno, da njen mož vidi, in kaj ne ter kdaj mu določeno zadevo predstaviti. In čeprav so se zgodovinarji kasneje strinjali, da so bile govorice o njenem "predsedovanju iz zaodrja" pretirane, pa splošno prepričanje ostaja, da je državo tisto zimo vodila prav Edith Willson.

Priljubljenost prvih dam med ljudmi pa sicer Beli hiši ponuja tudi izjemno orožje za komunikacijo z javnostjo, meni Wrightova. "Prve dame so odlično postavljeni glasniki, za katere se zdi, da se lažje povežejo z javnostjo," meni politologinja. Tudi Melania Trump in Jill Biden sta v času svojega mandata izvedli več javnih nastopov ter na ta način podpirali predsedovanje svojih partnerjev. Nekoliko drugače pa je bilo v času trenutne predsedniške kampanje, ko se zdi, da sta se družini predsedniških kandidatov Donalda Trumpa in Kamale Harris veliko redkeje pojavljali v javnosti. Kdo je Douglas Emhoff? Ko je Kamala Harris izvedela, da bo predsednik Joe Biden izstopil iz predsedniške tekme, je nemudoma poklicala svojega moža. A Douglas Craig Emhoff je bil takrat ravno na kolesarskem tečaju v Los Angelesu, zato se ji na telefon ni oglasil. Ko je novico izvedel od prijateljev, pa je nemudoma stekel do avtomobila po telefon, ki je, kot je dejal v več nastopih in odzivih po naznanitvi kandidature njegove žene, praktično "divjal" zaradi neprebranih sporočil in neodgovorjenih klicev. Nemudoma je poklical ženo, ki se mu je na telefon javila z: "Kje hudiča si bil? Potrebujem te!" Tako pripoved 59-letnega moža demokratske kandidatke povzema BBC.

Douglas Emhoff in Kamala Harris sta se spoznala na zmenku na slepo. FOTO: AP icon-expand

Mož aktualne podpredsednice bi lahko skupaj z ženo spisal novo poglavje zgodovine Združenih držav Amerike. Slednje je po najavi kandidature tudi ponosno izpostavil na družbenem omrežju: "Kamala, čas je, da spiševa zgodovino." Ona bi lahko namreč postala prva predsednica države, on pa prvi prvi gospod ZDA. Douglas Emhoff je odvetnik, ki je diplomiral iz prava na USC Gould School of Law in iz umetnosti na univerzi v Kaliforniji. Svojo pravno kariero je začel kot sodelavec v pravdni skupini Pillsbury Winthrop, nato pa je delal za več prestižnih odvetniških pisarn.

Demokratko je Emhoff spoznal leta 2013 na zmenku na slepo, leto kasneje pa sta se poročila. Podpiral jo je tako v času kandidature za senat leta 2016 kot v času podpredsedniške kandidature. Ko je Harrisova napovedala svojo kandidaturo za podpredsednico ZDA, pa jo je mož povsem podprl in v družbi DLA Piper, kjer je bil tudi partner podjetja, vzel dopust. Odvetniško pisarno je zapustil, ko je postal drugi gospod Združenih držav Amerike. Po prekinitvi odvetniške prakse se je Emhoff pridružil akademiji in začel poučevati pravne tečaje na pravnem centru Univerze Georgetown. Prav tako je izkoristil svoj položaj kot mož ameriške podpredsednice. Zagovarjal je dostop do pravne pomoči in se trudil, da bi ljudem zagotovil pomoč, ki jo potrebujejo, da pridejo do pravice.

Douglas Emhoff FOTO: AP icon-expand

V tem času je tudi javno zagovarjal enakost spolov, reproduktivne pravice žensk in podpiral mala podjetja. Kot prvi judovski zakonec podpredsednika ali predsednika sicer pogosto tudi javno govori proti antisemitizmu. V tem času je obiskal tudi nekdanje območje koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau na Poljskem in leta 2023 v Nemčiji obeležil mednarodni dan spomina na holokavst. "Ljudi je bilo včasih strah na glas izreči laži. Danes jih dobesedno kričijo. Priča smo epidemiji sovraštva v Združenih državah in po svetu," je dejal na Poljskem. V tednih, odkar je Harrisova postala strankarska kandidatka za predsedniške volitve, je Emhoff v sklopu kampanje opravil več potovanj in javnih nastopov ter tudi na ta način podprl ženo in njenega podpredsedniškega kandidata, guvernerja Minnesote Tima Walza. Nastopil pa je tudi na nacionalni konvenciji demokratov v Chicagu, kjer je ženi namenil večji del pozornosti. "Kamala je bila v pomembnem trenutku mojega življenja ravno prava oseba zame. In v tem trenutku je tudi ravno prava predsednica," je dejal. Kje je Melania Trump? Za razliko od njega se zdi, da je nekdanja prva dama v času predsedniške kampanje Donalda Trumpa odsotna. Že res, da ne zaseda več mesta predsednikove soproge, a v javnosti se je od naznanitve kandidature za ponovni stolček v Beli hiši kljub temu pojavila le redko. Kam je torej izginila Melania Trump? Slovenka, ki bi se lahko že kmalu vrnila v Belo hišo, vse od januarja žaluje za pokojno mamo Amalio Knavs, domnevno pa naj bi se v tem času osredotočala tudi na svojega 18-letnega sina Barrona Trumpa, ki je nedavno začel študij na prestižni newyorški univerzi.

Melania in Donald Trump FOTO: AP icon-expand

V tem času je njen mož v sklopu predsedniške kampanje neprestano potoval po državi, opravil številne govore in se udeležil neštetih shodov. In če je bila njena prisotnost na tovrstnih dogodkih v času kampanj leta 2016 in 2020 praktično stalnica, pa je bila zato Melanijina odsotnost ob tokratni predsedniški kampanji še toliko bolj opazna. Tudi 13. julija, ko je ZDA in svet pretresla novica o poskusu atentata na Donalda Trumpa, Melania na shodu v Pensilvaniji ni bila prisotna. Se je pa manj kot teden dni kasneje presenetljivo pojavila na republikanski nacionalni konvenciji leta 2024 v Milwaukeeju. A tudi tu je le mirno sedela v loži družine Trump ter moža, ko je na dogodku prejel tudi uradno republikansko nominacijo, pospremila do odra. Govora, kot ga je imela leta 2020 v Washingtonu, tokrat ni bilo. Kje smo jo še lahko videli? Vrnimo se v november 2022, ko je nekdanjega predsednika spremljala pri najavi svoje tretje kandidature za Belo hišo. Mesec dni pozneje so jo opazili ob njem na silvestrski zabavi v Mar-a-Lagu. Nato pa je nastopila tišina. Minilo je šest mesecev, preden so Melanio ponovno opazili v New Yorku, a na sedemtedenskem sojenju Trumpu zaradi podkupnine Stormy Daniels je ni bilo. Leta 2023 se je Melania pridružila drugim nekdanjim prvim damam ter se poklonila Roslyn Carter. Januarja letos se je v spremstvu družine in nekdanjega predsednika udeležila materinega pogreba.

10. februarja sta se nato Melania Trump in Donald Trump udeležila prireditve Trumpettes Gala v Mar-a-Lagu na Floridi. Kasneje ga je spremljala tudi na večerji, na kateri je nekdanji predsednik gostil madžarskega voditelja Viktorja Orbana. Mesec dni za tem sta zakonca obiskala volilni center na Floridi, manj kot teden dni kasneje pa je moža spremljala tudi na podelitvi nagrad Senior Club Championship 2024. Jack Nicklaus je nekdanjemu predsedniku takrat podelil nagrado Trump International Golf Club za najbolj naprednega igralca leta 2024. Melania Trump je nato 20. aprila gostila zbiranje sredstev za republikansko organizacijo Log Cabin, ki je namenjena zastopanju konservativcev in zaveznikov skupnosti LGBTQ+. Manj kot tri mesece pozneje je nekdanja prva dama v New Yorku gostila še eno dobrodelno prireditev za organizacijo, udeležence pa je nagovoril tudi Donald Trump.

Organizacija Log Cabin Republicans je namreč leta 2016 zavrnila podporo Trumpu, a so štiri leta kasneje obrnili ploščo in ga nato vseeno podprli. Izvršna direktorica skupine Jerri Ann Henry je kmalu za tem odstopila. 18. julija se je torej pojavila tudi na republikanski konvenciji v Milwaukeeju, 27. oktobra pa se je udeležila tudi kontroverznega Trumpovega shoda v Madison Square Gardnu. Trump je namreč na njem nanizal več šokantnih izjav, med katerimi je Portoriko označil za plavajoči otok smeti. Njegova kampanja je sicer skušala kasneje omejiti škodo, češ da njegovi rasistični komentarji ne izražajo njegovih stališč. Kje je Ivanka? Odsotna pa ni le Trumpova žena, temveč tudi njegova hči. Ivanka Trump je deskala, pozirala je pred Eifflovim stolpom in se udeležila formule 1 v Miamiju. Z otroki se je kopala v masažni kadi, se družila s Kim Kardashian v Malibuju in se nasmihala ob svojem možu Jaredu Kushnerju na Akropoli. Zdi se torej, da je bila Ivanka povsod, le v kampanji ne. Čeprav je bila v času prvih dveh očetovih predsedniških kampanj močno aktivna, pa je pred skoraj dvema letoma, ko je Trump napovedal tretjo kandidaturo, njegova hči sporočila, da se s Kushnerjem umikata iz politike ter da dajeta prednost otrokom in družinskemu življenju. "Očeta bom imela vedno rada in ga bom podpirala, a to bom v prihodnje počela izven političnega prizorišča," je dejala.

Donald Trump z družino FOTO: AP icon-expand

Družina Trump se je sicer kandidatu republikanske stranke dan pred volitvami pridružila na odru, a tudi tokrat Melanie in Ivanke ni bilo. Manjkal pa je tudi najmlajši sin Barron. Ob boku so mu tako stali Donald Trump ml., Eric Trump, Lara Trump in Tiffany Trump, ki so na torkovem shodu tudi spregovorili. Lara in Tiffany sta v Pensilvaniji skušali pritegniti predvsem volivke, saj so javnomnenjske ankete nakazale, da bi lahko prav podpora žensk Kamalo Harris popeljala do zmage.