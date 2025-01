'Vpliv super bogatašev na Trumpa ogroža našo demokracijo'

Raziskava mnenj več kot 2000 milijonarjev v državah G20, ki jo je objavila skupina Patriotic Millionaires, je pokazala, da jih več kot polovica meni, da ekstremna koncentracija bogastva ogroža demokracijo. Približno 70 odstotkov se jih strinja, da vpliv tistih z izjemno velikim bogastvom vodi v upad zaupanja v medije, pravosodni sistem in demokracijo, poroča Guardian.

"Super bogati si kopičijo več bogastva in kupujejo več moči, medtem ko preostali svet živi v ekonomskem strahu," je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu opozorila Marlene Engelhorn, aktivistka in dedinja, katere bogastvo izvira iz podjetja za medicinsko tehnologijo Boehringer Mannheim."Že sedaj stojimo na ramenih vseh ljudi, ki so se borili in tudi umrli za demokracijo. Naša dolžnost je, da jo čim bolj zaščitimo," je še dejala.

Javnomnenjsko raziskavo so objavili na srečanju v Davosu, kjer si Engelhorn in gibanje Patriotic Millionaires prizadevajo za uvedbo davka na premoženje. V pismu, naslovljenem na svetovne voditelje, opozarjajo, da "fenomen koncentriranega in ekstremnega bogastva škoduje svetu" in jih pozivajo, naj "potegnejo črto". Podpisalo ga je več kot 370 milijonarjev in milijarderjev iz 22 držav.

"Bogastvo ne pomeni več le vrednosti. Gre za nadzor. Če boste vi, naši izvoljeni voditelji, še naprej zanemarjali krizo premoženjskega ekstremizma, se bodo zlomljeni temelji naših težko pridobljenih demokracij soočili z dodatno škodo," so med drugim zapisali v pismu.

"Po vsem svetu nekateri tisti, ki uživajo enak ekonomski status kot mi, uživajo tudi neizmerno raven vpliva in moči. Peščica izjemno bogatih ljudi nadzoruje medije, ki nagovarjajo, prepričujejo in včasih napačno informirajo; neupravičeno vplivajo na naše pravne sisteme in pravičnost spreminjajo v krivico; in pomagajo upravljati naše demokracije v zatonu," so še dodali.