Vpliv vojne na evropsko gospodarstvo: Najhujšega še ni konec

Od vstopa ruskih vojakov na ukrajinsko ozemlje in začetka krvave vojne na evropskih tleh smo bili prebivalci priča nenadnemu skoku cen energije, pretresom na finančnih trgih in močnemu padcu tako ukrajinskega kot ruskega gospodarstva, navaja poročilo, ki ga povzema Reuters.

Študija, ki je preučevala vpliv vojne na gospodarstva Nemčije, Velike Britanije, Francije, Italije in Švice, navaja, da bi bila proizvodnja za četrto četrtletje leta 2022 za 0,1 do 0,7 odstotka večja, če le Rusija ne bi napadla Ukrajine. Inflacija bi bila v vsaki od teh držav nižja za 0,2 do 0,4 odstotka. "Negativne posledice vojne pa bodo verjetno veliko večje na srednji in dolgi rok," piše v poročilu. "V enem do dveh letih bo ta učinek verjetno približno dvakrat večji."