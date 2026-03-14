Vplivnež iz Dubaja 'revežem': savna in stanovanje za dva milijona

Eden izmed njih, Mitchell Armstrong, je na TikToku objavil video, v katerem se je posmehoval tistim, ki so iz mesta pobegnili. Svojim več kot 30.000 sledilcem je povedal, da se zanj življenje skoraj ni spremenilo. "Zame se ni spremenilo nič. Medtem ko ste vsi tekali naokoli kot reveži – "o moj bog, bombe, pojdimo iz Dubaja" – jaz še vedno hodim v savno in uživam v svojem 2,1 milijona dolarjev vrednem stanovanju," je dejal v videu. Dodal je, da so po njegovem tisti, ki so ostali v mestu, celo zaslužili več denarja, ker so bili "bolj osredotočeni". Njegovi komentarji, ki jih povzema več tujih medijev, so sprožili burne odzive. V zadnjih tednih je iz regije odšlo več deset tisoč tujcev, tudi Slovenci, ki jim je država pomagala z evakuacijskimi leti.

Razmere niso rožnate. V zadnjih dveh tednih je Iran proti državam v Perzijskem zalivu izstrelil več sto raket in dronov. Po podatkih obrambnega ministrstva Združenih arabskih emiratov je bilo prestreženih 285 balističnih raket, 15 manevrirnih raket in več kot 1.560 dronov. Napadi so večkrat zadeli tudi Dubaj. Tarča so bili letališča in finančno središče mesta, na družbenih omrežjih pa so krožili posnetki dima, ki se dviga nad nebotičniki. V enem izmed napadov na letališče so bili ranjeni štirje ljudje. Zato se vztrajanje vplivnežev pri argumentu, da ni nič narobe, marsikomu zdi čudno. Spet drugi pa so opazili zanimiv trend. Vzporedno z razpravami o odhodih iz države so se na družbenih omrežjih pojavili številni videi, v katerih vplivneži poudarjajo varnost države in hvalijo vodstvo Združenih arabskih emiratov. Nekateri analitiki menijo, da je nenavadno, da so številni videi skoraj identični, zato se pojavljajo ugibanja, ali gre za organizirano promocijsko kampanjo. Nobeden od influencerjev ni potrdil, da bi bil za objave plačan, vendar strokovnjaki opozarjajo, da imajo ustvarjalci vsebin v Dubaju pogosto posebna dovoljenja za delovanje in morajo spoštovati stroga pravila glede objav na družbenih omrežjih.

Oblasti v Združenih arabskih emiratih so medtem napovedale stroge ukrepe proti širjenju nepreverjenih informacij. V Abu Dabiju je policija aretirala 45 ljudi različnih narodnosti, ker naj bi snemali lokacije napadov in posnetke delili na družbenih omrežjih. Po navedbah oblasti lahko objavljanje nepreverjenih ali zavajajočih informacij povzroči kazenske posledice, saj naj bi takšne objave širile paniko med prebivalci.