Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vplivnež iz Dubaja 'revežem': savna in stanovanje za dva milijona

Dubaj, 14. 03. 2026 17.42 pred 23 minutami 3 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Poškodovan nebotičnik v Dubaju

Medtem ko se napetosti na Bližnjem vzhodu stopnjujejo in so Združeni arabski emirati v zadnjih tednih večkrat postali tarča iranskih napadov, se je na družbenih omrežjih odprla nenavadna razprava. Del influencerjev iz Dubaja je ostro napadel ljudi, ki so mesto zapustili zaradi varnosti, in jih označil za "nehvaležne" ali celo "reveže".

Eden izmed njih, Mitchell Armstrong, je na TikToku objavil video, v katerem se je posmehoval tistim, ki so iz mesta pobegnili. Svojim več kot 30.000 sledilcem je povedal, da se zanj življenje skoraj ni spremenilo.

"Zame se ni spremenilo nič. Medtem ko ste vsi tekali naokoli kot reveži – "o moj bog, bombe, pojdimo iz Dubaja" – jaz še vedno hodim v savno in uživam v svojem 2,1 milijona dolarjev vrednem stanovanju," je dejal v videu. Dodal je, da so po njegovem tisti, ki so ostali v mestu, celo zaslužili več denarja, ker so bili "bolj osredotočeni".

Njegovi komentarji, ki jih povzema več tujih medijev, so sprožili burne odzive. V zadnjih tednih je iz regije odšlo več deset tisoč tujcev, tudi Slovenci, ki jim je država pomagala z evakuacijskimi leti. 

Preberi še Britanec na dopustu v Dubaju snemal rakete, zdaj v priporu

Razmere niso rožnate. V zadnjih dveh tednih je Iran proti državam v Perzijskem zalivu izstrelil več sto raket in dronov. Po podatkih obrambnega ministrstva Združenih arabskih emiratov je bilo prestreženih 285 balističnih raket, 15 manevrirnih raket in več kot 1.560 dronov.

Napadi so večkrat zadeli tudi Dubaj. Tarča so bili letališča in finančno središče mesta, na družbenih omrežjih pa so krožili posnetki dima, ki se dviga nad nebotičniki. V enem izmed napadov na letališče so bili ranjeni štirje ljudje.

Zato se vztrajanje vplivnežev pri argumentu, da ni nič narobe, marsikomu zdi čudno. Spet drugi pa so opazili zanimiv trend. Vzporedno z razpravami o odhodih iz države so se na družbenih omrežjih pojavili številni videi, v katerih vplivneži poudarjajo varnost države in hvalijo vodstvo Združenih arabskih emiratov.

Nekateri analitiki menijo, da je nenavadno, da so številni videi skoraj identični, zato se pojavljajo ugibanja, ali gre za organizirano promocijsko kampanjo. Nobeden od influencerjev ni potrdil, da bi bil za objave plačan, vendar strokovnjaki opozarjajo, da imajo ustvarjalci vsebin v Dubaju pogosto posebna dovoljenja za delovanje in morajo spoštovati stroga pravila glede objav na družbenih omrežjih.

Preberi še Vplivnica z evakuacijskim letom prišla po lasne podaljške in trepalnice

Oblasti v Združenih arabskih emiratih so medtem napovedale stroge ukrepe proti širjenju nepreverjenih informacij. V Abu Dabiju je policija aretirala 45 ljudi različnih narodnosti, ker naj bi snemali lokacije napadov in posnetke delili na družbenih omrežjih.

Po navedbah oblasti lahko objavljanje nepreverjenih ali zavajajočih informacij povzroči kazenske posledice, saj naj bi takšne objave širile paniko med prebivalci.

Preberi še Lindsay Lohan naj bi se v Dubaju kljub vojni počutila varno

Dubaj se je v zadnjih letih uveljavil kot ena glavnih svetovnih destinacij za vplivneže. V mestu, ki ima približno štiri milijone prebivalcev, živi več kot 50.000 ustvarjalcev digitalnih vsebin.

Država jih privablja z nizkimi davki, posebnimi vizumi in projekti, kot je Creator HQ, ki ponuja podporo digitalnim podjetnikom. Zaradi ugodnega davčnega sistema in razkošnega življenjskega sloga je Dubaj postal priljubljena destinacija predvsem za evropske in vplivneže.

Zato trud oblasti, da ohranijo podobo mesta, ni presenetljiv. Dubaj je namreč leta gradil na ideji varnega zatočišča, na katerem temeljijo turizem, nepremičninski trg in letalski promet. Če bi se ta podoba spremenila, bi to lahko imelo resne gospodarske posledice. Zato je vprašanje ali vplivneži trenutno delijo realno sliko ali propagando - še kako na mestu.

Bolsonarovo stanje resno, hospitaliziran je na intenzivni negi

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lolekbrezbolek
14. 03. 2026 18.27
janša je največji socialist
Odgovori
0 0
x2f3y1q0đ5
14. 03. 2026 18.20
Reveži ponavadi ostanejo doma na vojnem območju...
Odgovori
+1
1 0
Petur
14. 03. 2026 18.19
eno teh stanovanj je na prepihu..
Odgovori
0 0
kokicas
14. 03. 2026 18.14
Potem pa na skritih spletnih straneh vidiš veliko slovenskih punc, ki sedijo v hotelih in čakajo, da jih kdo vzame v sobo potem pa sebe opisujejo, kot influencerke v Dubaju in na svojem instagramu promovirajo nek napitek ali prašek.
Odgovori
+6
6 0
devlon
14. 03. 2026 18.13
ni vec vredno 2.1 mio
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
zadovoljna
Portal
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Elton John se spoprijema z zahtevnim zdravstvenim obdobjem: njegov mož razkriva, kako je danes
cekin
Portal
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
dominvrt
Portal
Njen strup lahko človeka ubije v štirih do šestih urah
okusno
Portal
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
voyo
Portal
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564