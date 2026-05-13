Vplivnež pokazal sobo, v kateri bo preživel 40 dni karantene

Jake Rosmarin, eden od 15 Američanov, ki niso bili okuženi s hantavirusom in so po izkrcanju z ladje MV Hondius v karanteni v medicinskem centru Univerze v Nebraski, se je na Instagram profilu, kjer ima že nekaj več kot 112.500 sledilcev, zahvalil za vso podporo. "Posebna zahvala gre vam, pa tudi Univerzitetnemu medicinskemu centru v Nebraski in mestu Omaha, da nas je sprejelo in skrbi za našo varnost in oskrbo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Med drugim je objavil videoposnetek hotelske sobe, v katero so ga nastanili. Pokazal je garderobno omaro in veliko kopalnico z umivalnikom in tušem. Hodnik vodi do sobe, v kateri so postelja, fotelj, pametni televizor, hladilnik, miza in celo sobno kolo za ohranjanje kondicije. "Soba je zelo prostorna in udobna. Družina mi bo lahko poslala nekaj stvari, da se bom počutil bolj doma. Počutim se dobro, sem dobre volje in optimističen," je povedal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zanikal je informacije, ki so se pojavile v nekaterih medijih, da je bil pozitiven na okužbo. Rosmarin je že v torek za ABC News povedal, da nima simptomov okužbe, a da namerava ostati v karanteni naslednjih 42 dni. "Mislim, da je to najboljša odločitev zame in mojo družino, in vem, da tukaj dobivam najboljšo možno oskrbo," je dejal.

Za zdravstveno ekipo, ki skrbi zanje, ima same lepe besede. Zelo ga je na primer razveselila ledena kava iz Starbucksa. "Ne bom se raznežil, ampak nekaj, po čemer sem tako hrepenel, je dobra ledena kava. Nisem je pil že več tednov in sestre so mi pravkar v sobo dostavile najboljšo ledeno kavo. Dobesedno sem v nebesih ..." je dejal ob prvem požirku. "To je vse, kar trenutno potrebujem!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke