Tujina

Vplivnež pokazal sobo, v kateri bo preživel 40 dni karantene

Omaha, 13. 05. 2026 11.24 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
U.Z.
Jake Rosmarin

Ameriški vplivnež Jake Rosmarin, ki je bil zaradi izbruha hantavirusa na Tenerifu evakuiran z luksuzne ladje Hondius, svoje sledilce redno obvešča o tem, kako preživlja čas v karanteni. Objavil je posnetek iz sobe, v kateri bo preživel še nadaljnjih 40 dni. Ekipi, ki skrbi za izolirane potnike, namenja le besede pohvale. Zelo so ga na primer osrečili s tem, ko so mu v sobo dostavili ledeno kavo.

Jake Rosmarin, eden od 15 Američanov, ki niso bili okuženi s hantavirusom in so po izkrcanju z ladje MV Hondius v karanteni v medicinskem centru Univerze v Nebraski, se je na Instagram profilu, kjer ima že nekaj več kot 112.500 sledilcev, zahvalil za vso podporo. "Posebna zahvala gre vam, pa tudi Univerzitetnemu medicinskemu centru v Nebraski in mestu Omaha, da nas je sprejelo in skrbi za našo varnost in oskrbo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med drugim je objavil videoposnetek hotelske sobe, v katero so ga nastanili. Pokazal je garderobno omaro in veliko kopalnico z umivalnikom in tušem. Hodnik vodi do sobe, v kateri so postelja, fotelj, pametni televizor, hladilnik, miza in celo sobno kolo za ohranjanje kondicije.

"Soba je zelo prostorna in udobna. Družina mi bo lahko poslala nekaj stvari, da se bom počutil bolj doma. Počutim se dobro, sem dobre volje in optimističen," je povedal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zanikal je informacije, ki so se pojavile v nekaterih medijih, da je bil pozitiven na okužbo.

Rosmarin je že v torek za ABC News povedal, da nima simptomov okužbe, a da namerava ostati v karanteni naslednjih 42 dni. "Mislim, da je to najboljša odločitev zame in mojo družino, in vem, da tukaj dobivam najboljšo možno oskrbo," je dejal.

Preberi še Vplivnež na križarki v joku: Nismo le naslovi, želimo si vrnitve domov

Za zdravstveno ekipo, ki skrbi zanje, ima same lepe besede. Zelo ga je na primer razveselila ledena kava iz Starbucksa. "Ne bom se raznežil, ampak nekaj, po čemer sem tako hrepenel, je dobra ledena kava. Nisem je pil že več tednov in sestre so mi pravkar v sobo dostavile najboljšo ledeno kavo. Dobesedno sem v nebesih ..." je dejal ob prvem požirku. "To je vse, kar trenutno potrebujem!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tako majhna gesta, ampak po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj tednih, mi res veliko pomeni. Neverjetno sem hvaležen za prijaznost in skrb vseh tukaj," je še dodal.

Na vprašanja sledilcev, zakaj ima v sobi tako malo oblačil, je v poznejšem videoposnetku pojasnil, da so jim španske oblasti z ladje dovolile odnesti samo eno vrečo osebnih stvari. Vanjo je stlačil spodnje perilo, nogavice, nekaj majic in elektronske naprave, zraven pa obesil še toaletno torbico.

Zdaj mu je družina v hotelsko sobo poslala škatlo z oblačili in pobarvanko, s katero si bo krajšal čas.

Jake Rosmarin vplivnež karantena hantavirus okužba

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
13. 05. 2026 12.42
Tole je pritlehnost...
Lark
13. 05. 2026 12.32
Še internet naj mu odklopijo...
devlon
13. 05. 2026 12.15
to je tista jokica?
NeXadileC
13. 05. 2026 12.15
To se ni smelo zgoditi. Tedros Adhanom Ghebreyesus, etiopijski politik, biolog, raziskovalec javnega zdravja in uradnik, generalni direktor WHO od leta 2017, ki ne sme priti v lastno državo več zaradi (domnevnih) zločinov, je medijem povedal, da je mogoče pričakovati nove izbruhe bolezni, ker so potencijalni prenašalci zdaj povsod po svetu, za kar se je zelo prizadeval z dragimi karantenskimi teansferji v okvirju WHO.
Wolfman
13. 05. 2026 12.12
Sedaj je zaprt, izoliran in zgleda vesel, ko ga ne morejo loviti teh 40 dni! Ste se kdaj vprašali, kaj počno vplivneži pravzaprav na križarkah?
NeXadileC
13. 05. 2026 12.08
Torej rellama za ameriškega vplivneža,.. brezplačno. Virus tudi,... brezplačno.
pingvinislo5
13. 05. 2026 12.05
upam, da ni jedel samo sendvičev
Jernej Sekirnik
13. 05. 2026 12.03
Covid so toliko modificirali, da naj bi bila 80% smrtnost, tak da bodo prisilili v cepljenje, če jim ta verzija uide iz laboratorija. Kot zanimivost, da v Ukrajini imajo kup laboratorijev financirano s strani ZDA.
Roadkill
13. 05. 2026 11.59
raj za introverte
peglezn
13. 05. 2026 11.55
sam, da ne cmizdri več. 4 tedne domačega "zapora", najbrž se je anti-kovidarjem kar solzica utrnila. Pošljite mu burek.
HitraVeverca
13. 05. 2026 11.53
Vauuuuu? Ne briga nas, kaj pa epstain files?
