Vplivnež raketo prižgal v roki in jo izstrelil v stanovanje bližnjega bloka

Številnim uporabnikom družbenih omrežij se posnetek ni zdel nič kaj smešen, zato so nanj opozorili policijo in pripisali, da gre za vplivneža, ki ima na Instagramu več kot 300.000 sledilcev.

Pristojni pa so sporočili, da so bili med praznovanji v noči na novo leto tarča pirotehničnih sredstev tudi gasilci in drugo osebje reševalnih služb. V Berlinu so se gasilci na silvestrovo odzvali na 1892 incidentov, to je skoraj 300 več kot lansko leto, so pojasnili v mestni gasilski službi.

Na delu je bilo več kot 1500 reševalcev, ki so poročali o najmanj 13 napadih.

Po besedah tiskovnega predstavnika berlinske policije Floriana Natha so v prestolnici na silvestrovo pridržali 330 ljudi. Enega od policistov je "verjetno zadelo nedovoljeno pirotehnično sredstvo", zaradi hudih poškodb pa je potreboval operacijo v bolnišnici, je povedal Nath. "Več ljudi, ki so stali okoli prizorišča, je napadlo policiste in to je bil eden najnižjih delov noči," je dodal.

Munchenska gasilska služba je medtem poročala o velikem požaru, ki ga je ognjemet zanetil na balkonu v prvem nadstropju stanovanjske hiše. Ogenj se je nato razširil na stanovanje v drugem nadstropju. Dodali so, da je bilo letos v Munchnu več "posebej resnih" poškodb zaradi pirotehnike.

V incidentih so bili huje poškodovani trije otroci, stari dve, 11 in 14 let. Dvoletnik in 11-letnik sta utrpela opekline po rokah, vratu in obrazu, 14-letnik pa si je s petardo odstrelil dele roke. Vse so morali prepeljati v bolnišnice na nadaljnjo zdravniško oskrbo.