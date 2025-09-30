Vplivnež strmoglavil in umrl med prenosom v živo

Vplivnež Tang Feiji , ki je imel več kot 100.000 sledilcev, je v soboto snemal videoposnetek za družbene medije. Medtem pa tragičen preobrat. 55-letnik je izgubil nadzor nad svojim helikopterjem in strmoglavil v okrožju Jiange.

Med pretresljivim posnetkom prenosa v živo je bilo videti Feijija, kako je kmalu po vzletu strmoglavil na tla, potem ko je njegovo letalo zagorelo. Prenos v živo si je ogledalo na stotine ljudi, poroča kitajska spletna stran Cover News.

Zgroženi gledalci so razdelek s komentarji preplavili z obupanimi pozivi, naj ga rešijo, nekateri pa so na pomoč klicali reševalne službe. Feiji v času smrtonosne nesreče ni nosil čelade ali padala. Na kraju nesreče so ga razglasili za mrtvega.