Vplivnež strmoglavil in umrl med prenosom v živo

Peking , 30. 09. 2025 16.18 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
20

55-letni kitajsk vplivnež Tang Feiji je med prenosom v živo strmoglavil in umrl. Posnetek v živo je gledalo več sto ljudi, ki so bili povsem pretreseni.

Vplivnež Tang Feiji, ki je imel več kot 100.000 sledilcev, je v soboto snemal videoposnetek za družbene medije. Medtem pa tragičen preobrat. 55-letnik je izgubil nadzor nad svojim helikopterjem in strmoglavil v okrožju Jiange. 

Med pretresljivim posnetkom prenosa v živo je bilo videti Feijija, kako je kmalu po vzletu strmoglavil na tla, potem ko je njegovo letalo zagorelo. Prenos v živo si je ogledalo na stotine ljudi, poroča kitajska spletna stran Cover News.

Zgroženi gledalci so razdelek s komentarji preplavili z obupanimi pozivi, naj ga rešijo, nekateri pa so na pomoč klicali reševalne službe.   Feiji v času smrtonosne nesreče ni nosil čelade ali padala. Na kraju nesreče so ga razglasili za mrtvega. 

vplivnež kitajska smrt
