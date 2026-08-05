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Vplivneža ustrelili med prenosom v živo na TikToku

Ciudad de Mexico, 05. 08. 2026 15.56 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Mehiški vplivnež

Mehiški vplivnež Cesar Gastelum se je v družbi dveh prijateljev javljal v živo svojim sledilcem na družbenem omrežju TikTok, ko sta se skupini nenadoma približala dva moška na motorju. Eden od njiju je nato ustrelil vplivneža, ta pa je zaradi hudih poškodb umrl.

Umor se je zgodil pred restavracijo s hitro prehrano v mestu Culiacan v mehiški zvezni državi Sinaloa. Gastelum, ki je na družbenih omrežjih zaslovel predvsem s komičnimi posnetki in ima več kot pol milijona sledilcev, in njegova prijatelja so med prenosom v živo nosili oranžna oblačila, ki jih običajno uporabljajo dostavljavci hrane. 

Po poročanju lokalnih medijev so zato policisti sprva domnevali, da je umrl dostavljavec, kasneje pa so potrdili, da je bil žrtev napada spletni vplivnež. 

Moška na motorju sta po streljanju pobegnila, policija pa za zdaj še nima konkretnih sledi, prav tako tudi ni znan motiv za dejanje. 

Smrt Cesarja Gasteluma pa ni osamljen primer. Lani so denimo ustrelili tudi 23-letno vplivnico Valerio Marquez, medtem ko se je snemala v živo v kozmetičnem salonu. 

V zvezni državi Sinaloa sicer že dolgo cveti organiziran kriminal, večinoma povezan z operacijami vplivnega kartela Sinaloa. Nasilje se v državi stopnjuje od septembra 2024, ko sta se sprli dve frakciji kartela. 

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KOMENTARJI1

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odpisani zasedli vlado
05. 08. 2026 16.58
Glede na to koliko mladine se je že na tem tiktoku poklalo tega iztirjenca ni škoda.
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