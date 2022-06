Vplivnežem brez kvalifikacij prepovedano razpravljati o strokovnih temah

Vplivneži tako ne smejo več razpravljati o strokovnih temah, če za to niso primerno usposobljeni. V zakonodaji sicer ni jasno določeno, katere kvalifikacije so potrebne, oziroma kaj točno pomeni "primerna usposobljenost", poroča Yahoo Finance.

Zakonodaja še veli, da se javnim osebam, ki so kršile zakon ali so v preteklosti pokazale svojo "neetično naravo", onemogoči izražanje mnenj. Te osebe ne smejo več organizirati javnih srečanj, ustvariti novega računa niti preiti na drugo platformo.

Nove smernice bodo omejile tudi možnosti davčnih utaj. Kitajska oblast opozarja vplivneže, da morajo svoje davčne obveznosti opravljati v skladu z zakonom. Kitajski vplivneži so bili namreč večkrat kaznovani zaradi utaje davkov – prijavili niso prihodkov, ki so jih dobili od prodaje izdelkov preko prenosov v živo. Obsojeni vplivneži so bili poleg finančne kazni kaznovani še z ukinitvijo profilov na družbenih omrežjih in umikom njihove spletne trgovine.

Smernice so v sredo objavili v Državni administraciji za radio in televizijo ter Ministrstvu za kulturo in turizem.