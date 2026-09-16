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Kdo je vplivni milijarder, ki je Sheeranu postavil ultimat?

Washington, 16. 09. 2026 12.30 pred 36 minutami 5 min branja 21

Avtor:
M.S.
Robert Kraft

85-letni ameriški milijarder Robert Kraft je bil eden ključnih mož, ki so poskrbeli, da raper Macklemore po izjavah o Palestini ni več del turneje britanskega zvezdnika Eda Sheerana. Slednjemu je namreč postavil ultimat: ali se Macklemore umakne ali pa koncertov na svojem stadionu ne bo dovolil. Kraft, ki je Jud, je med drugim leta 2019 ustanovil fundacijo za boj proti antisemitizmu, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa ga je označil za "najzvestejšega prijatelja Izraela".

Robert Kraft je v odzivu za ameriške medije potrdil, da je pritiskal na Eda Sheerana, naj s svoje ameriške turneje umakne raperja Macklemora. Po njegovem mnenju bi namreč nastop raperja na stadionu Gillette v Massachusettsu, ki je v Kraftovi lasti, pomenil "prestop meje".

"Glede na Macklemorova nedavna dejanja, vsebino, ki jo je delil z odra med nastopi Eda Sheerana v New Jerseyju, ter širšo zgodovino antisemitske retorike in podob – za katere menim, da so globoko žaljive in boleče za judovsko skupnost – smo ocenili, da bi njegov nastop na koncertih 25. in 26. septembra prestopil to mejo," je zapisal Kraft.

Dodal je, da njegova odločitev ne "zmanjšuje trpljenja nedolžnih Palestincev" in ne odreka pravice komurkoli. "Njihova bolečina in izgube so resnične. Vendar pa to zavzemanje ne sme potekati na račun judovske skupnosti ali zakrivati odgovornosti Hamasa – teroristične organizacije, ki so jo kot takšno označile ZDA in številne države po svetu," je še zapisal. Povedal je tudi, da se je pripravljen osebno sestati z Macklemorom in se z njim pogovoriti.

Robert Kraft je lastnik stadiona, na katerem bi moral v sklopu Sheeranove turneje nastopiti tudi Macklemore.
Robert Kraft je lastnik stadiona, na katerem bi moral v sklopu Sheeranove turneje nastopiti tudi Macklemore.
FOTO: Profimedia

43-letni Macklemore je v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočil, da ga je Sheeran obvestil, da Kraft ne dovoli njegovega nastopa na stadionu Gillette. Navedel je še, da mu je Sheeran povedal, da je Kraft k enaki odločitvi spodbudil tudi druge lastnike stadionov, zaradi česar je bil Macklemore posledično izključen iz turneje.

Krafta je zmotil nastop raperja v New Jerseyju v začetku septembra, kjer je izrazil propalestinska stališča glede vojne v Gazi, se zavzel za svobodo Palestincev in izvedel svojo protestno pesem proti vojni z naslovom Hind's Hall. Gre za pesem, posvečeno petletni deklici Hind Radžab, ki so jo izraelske sile ubile v Gazi.

Izraelsko-ameriški svet je po nastopih sprožil peticijo, s katero so zahtevali, da se raperja izključi iz turneje.

Preberi še Izrael priznal streljanje na vozilo, v katerem je bila petletna deklica

Idejo za ime pesmi o ubiti deklici je Macklemore črpal iz študentskih protestov na kampusu Univerze Columbia leta 2024. Študenti so takrat v znak protesta proti potezam Izraela v Gazi eno od stavb na univerzi preimenovali v "Hind's Hall".

Kraft je v času protestov ustavil finančne prispevke omenjeni univerzi in ob tem dejal, da ni več prepričan, da lahko Columbia "zaščiti svoje študente in osebje" ter da ne želi podpirati univerze, dokler ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi.

Milijarder je takrat univerzi s sedežem v New Yorku, ki jo je tudi sam obiskoval, doniral vsaj 18 milijonov dolarjev (15,6 milijona evrov), od protestov pa nič več. Z njegovim stališčem se je strinjal tudi predsednik Donald Trump in za leto 2025 zadržal približno 400 milijonov dolarjev (346 milijonov evrov) zveznih sredstev za univerzo, češ da ni preprečila antisemitskih dejanj.

Columbia je kasneje dosegla poravnavo s plačilom 221 milijonov dolarjev (191 milijonov evrov), s čimer ji je bilo financiranje ponovno omogočeno.

Kakšen je bil odziv Sheerana?

Ed Sheeran je v svojem odzivu sicer potrdil, da je bil Macklemore umaknjen s turneje zaradi svojih stališč glede Palestine, a hkrati zatrdil, da odločitve ni sprejel sam, temveč promotorji turneje.

"Zgrožen sem nad konfliktom med Izraelom in Palestino. Trpljenje in bolečina, ki ju doživljajo na obeh straneh, predstavljata človeško tragedijo. Po svetu divja preveč vojn, ki povzročajo neizmerno trpljenje, in nobene od njih ne bi smeli dopustiti. Po Macklemorovih nastopih na mojih koncertih v New Jerseyju so mi prizorišča, predvidena za nadaljevanje turneje, sporočila, da bodo odpovedala koncerte, če bo on še naprej nastopal kot predskupina. Pojasnili so mi, da takšno stališče ni posledica vsega, kar je povedal, temveč načina, kako je med nastopom podal del svojega sporočila," je zapisal Sheeran.

Dodal je, da je s predstavniki prizorišč skušal najti skupni jezik, a so bile njihove odločitve dokončne. "Glede tega uničujočega konflikta imam svoja osebna stališča. To, da o tem ne govorim javno, še ne pomeni, da teh stališč nimam, niti ne pomeni, da mi je vseeno. Prav tako ne pomeni, da ne podpiram določenih prizadevanj na svoj, oseben način," je med drugim še zapisal.

Macklemore sicer za odpoved sodelovanja ni okrivil Sheerana, je pa zapisal, da se je britanski glasbenik tudi tokrat odločil za svojo "značilno apolitično držo". Kljub zavzemanju za apolitičnost pa je Sheeran v preteklosti denimo nastopil na dobrodelnem koncertu za zbiranje sredstev za Ukrajino, posnel pa je tudi videospot z ukrajinsko rock skupino Antytila, katere člani so tudi pripadniki ukrajinskih sil.

Robert Kraft s soprogo
Robert Kraft s soprogo
FOTO: Profimedia

Kdo je Robert Kraft?

85-letni Robert Kraft je odraščal v Massachusettsu, v zelo verni, ortodoksni judovski družini. Že kot otrok je prodajal časopise v Bostonu, začetno premoženje pa si je ustvaril ravno v industriji papirja in embalaže, kjer deluje še danes v okviru svojega holdinga The Kraft Group.

Leta 1994 je za 172 milijonov dolarjev (149 milijonov evrov) kupil ekipo New England Patriots, ki je danes vredna več kot 10 milijard (8,7 milijard evrov), osvojila pa je šest naslovov prvaka lige NFL. Revija Forbes je Kraftovo premoženje ocenila na več kot 13 milijard dolarjev (11 milijard evrov).

Kraft je doslej finančno podprl številne judovske in izraelske pobude, vključno s kampanjo "Stand Up to Jewish Hate" (Zoperstavimo se sovraštvu do Judov), v katero je vložil več kot 20 milijonov dolarjev (17 milijonov evrov).

Zaradi svoje podpore Izraelu je leta 2019 prejel nagrado Genesis v vrednosti milijona dolarjev, ki je znana tudi kot "judovska Nobelova nagrada" in se podeljuje za poklicno odličnost ter prispevke človeštvu in judovski skupnosti. Na podelitvi je po poročanju Al Džazire izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal, da Izrael "nima zvestejšega prijatelja od Roberta Krafta".

Milijarder je znane ameriške športnike, med njimi zvezdnika ameriškega nogometa Toma Bradyja, celo peljal na ogled izraelskega vojaškega oporišča, kjer je Brady, kot je takrat Kraft povedal v intervjuju za The Times of Israel, streljal z orožjem in plesal izraelski tradicionalni ljudski ples v krogu. 

Kraftovo ime se je pojavljalo tudi v povezavi z dokumenti o zloglasnem spolnem predatorju Jeffreyju Epsteinu. Kraft je bil leta 2019 obtožen nagovarjanja k prostituciji, a so bile leto kasneje obtožbe umaknjene.

Pred štirimi leti se je poročil s 34 let mlajšo zdravnico Dano Blumberg, na razkošni poroki v New Yorku pa je med drugim nastopil tudi Ed Sheeran.

robert kraft ed sheeran macklemore

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KOMENTARJI21

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Slavko BabIč
16. 09. 2026 13.04
Potem sta tu kongresnika Michael McCaul (R) in Gregory Meeks (D), ki sta predlagala še eno proizraelsko resolucijo, ki je bila v kongresu sprejeta 25. oktobra. Oba sta prejela zajetni donaciji od AIPAC-a. “Zdaj je čas, da pokažemo svetu, da ZDA stojijo trdno ob strani našega prijatelja in zaveznika Izraela v naši obsodbi tega srhljivega napada teroristov, ki jih podpira Iran," je dejal McCaul. Meeks, vodilni demokrat v kongresnem odboru za zunanje zadeve, ki je leta 2022 prejel od AIPAC-a več donacij za svojo kampanjo (52.550 dolarjev) kot od katerega koli drugega vira.
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+1
1 0
kr--en
16. 09. 2026 12.56
Normalen, moralen človek je proti ubijanju otrok, novinarjev, zdravstvenih delavcev, rušenju bolnišnic, ...
Odgovori
+3
3 0
JazAliTi
16. 09. 2026 12.59
Palestina 30 bolnišnic, Slovenija 6.
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-2
0 2
Uporabnik1921539
16. 09. 2026 12.56
kaksno opletanje z izrazom jud je zdaj tolr?V slovenscini so to židje.Nam ni mar lastnega jezika?
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+3
3 0
Hind Rami Iyad Rajab
16. 09. 2026 12.53
živeli Palestinci...
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+1
4 3
JazAliTi
16. 09. 2026 12.56
Sej živijo.
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-1
2 3
boslo
16. 09. 2026 13.04
Vedno več jih je...
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0 0
ptuj.si
16. 09. 2026 13.07
Saj jih je vedno več, kljub tem groznem #genocidu#
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0 0
tv1206802
16. 09. 2026 12.52
Po drugi svetovni vojni so se določene stvari sprejele zato, da bi bil mir. Podobno kit smo mi izgubili Trst so Izraelci dobili svojo državo. Palestinci ( arabi ) niso sprejeli tega in so napadli Izrael. Zanimivo v vojnah leta 67 in 73 je Iran podpiral Israel.
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+4
5 1
Desniprepad
16. 09. 2026 12.52
Tale gospod iz vidim zmerajh bolj vplivnega izraela katerega smo pod vplivom zaradi naše vlade tudi mi je s pritiskom na organizatorje dosegel ravno nasprotno od želenega. Namesto da bi utišal Macklemorovo sporočilo, mu je zagotovil svetovno pozornost, sprožil solidarnost drugih glasbenikov in razpravo o tem, koliko političnega vpliva si lahko z denarjem kupijo milijarderji. Poskus utišanja je tako postal najboljša reklama za sporočilo, ki ga je želel zatreti. Stop Genocidu
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+3
4 1
Slavko BabIč
16. 09. 2026 12.51
Pa AIPAC (Ameriško-izraelski odbor za politično akcijo) – izraelski lobi, ki ima velik vpliv tako na republikance kot na demokrate
Odgovori
+2
3 1
Desniprepad
16. 09. 2026 12.59
Ja saj naši veleizdaj... Janez je tudi naredil takšen odbor, žal. Ne v interesu Slovenije
Odgovori
-1
0 1
speedstar
16. 09. 2026 12.43
Zdaj pa naj mi nekdo pove kako je lahko izjava Free Palastine antisemitična?
Odgovori
+3
9 6
ibasumik
16. 09. 2026 12.52
vprašaj Janšo.
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
16. 09. 2026 12.53
pa saj veš kaki so....nenormalni
Odgovori
+0
1 1
pravica1
16. 09. 2026 12.43
Dejstvo je, da bi lahko tudi sheeran preprosto zamenjal stadion, itak ga najameš, ni zdaj, da je lastnik dobrohotno odprl vrata, vse je denar :D
Odgovori
+3
3 0
televizija2000
16. 09. 2026 12.42
Kam smo prišli da neki bogatuni odločajo kdo bo nastopal
Odgovori
+6
7 1
Desniprepad
16. 09. 2026 12.55
Ne samo to kdo bo kandidiral in zmagal na volitvah tudi. Mi smo žal samo ovčice kjer nam pastirji kažejo kje se naj pasemo.
Odgovori
+1
1 0
MarkoJur
16. 09. 2026 12.42
Če bi Edo imel kaj hrbtenice, bi šel pa drugam...
Odgovori
+7
8 1
ptuj.si
16. 09. 2026 12.41
Pravilno.
Odgovori
-4
2 6
SpamEx
16. 09. 2026 12.41
Človek sigurno ni. Človek se ne rodiš, človek postaneš
Odgovori
+2
5 3
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