Kdo je vplivni milijarder, ki je Sheeranu postavil ultimat?

Robert Kraft je v odzivu za ameriške medije potrdil, da je pritiskal na Eda Sheerana, naj s svoje ameriške turneje umakne raperja Macklemora. Po njegovem mnenju bi namreč nastop raperja na stadionu Gillette v Massachusettsu, ki je v Kraftovi lasti, pomenil "prestop meje". "Glede na Macklemorova nedavna dejanja, vsebino, ki jo je delil z odra med nastopi Eda Sheerana v New Jerseyju, ter širšo zgodovino antisemitske retorike in podob – za katere menim, da so globoko žaljive in boleče za judovsko skupnost – smo ocenili, da bi njegov nastop na koncertih 25. in 26. septembra prestopil to mejo," je zapisal Kraft. Dodal je, da njegova odločitev ne "zmanjšuje trpljenja nedolžnih Palestincev" in ne odreka pravice komurkoli. "Njihova bolečina in izgube so resnične. Vendar pa to zavzemanje ne sme potekati na račun judovske skupnosti ali zakrivati odgovornosti Hamasa – teroristične organizacije, ki so jo kot takšno označile ZDA in številne države po svetu," je še zapisal. Povedal je tudi, da se je pripravljen osebno sestati z Macklemorom in se z njim pogovoriti.

Robert Kraft je lastnik stadiona, na katerem bi moral v sklopu Sheeranove turneje nastopiti tudi Macklemore. FOTO: Profimedia

43-letni Macklemore je v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočil, da ga je Sheeran obvestil, da Kraft ne dovoli njegovega nastopa na stadionu Gillette. Navedel je še, da mu je Sheeran povedal, da je Kraft k enaki odločitvi spodbudil tudi druge lastnike stadionov, zaradi česar je bil Macklemore posledično izključen iz turneje. Krafta je zmotil nastop raperja v New Jerseyju v začetku septembra, kjer je izrazil propalestinska stališča glede vojne v Gazi, se zavzel za svobodo Palestincev in izvedel svojo protestno pesem proti vojni z naslovom Hind's Hall. Gre za pesem, posvečeno petletni deklici Hind Radžab, ki so jo izraelske sile ubile v Gazi. Izraelsko-ameriški svet je po nastopih sprožil peticijo, s katero so zahtevali, da se raperja izključi iz turneje.

Idejo za ime pesmi o ubiti deklici je Macklemore črpal iz študentskih protestov na kampusu Univerze Columbia leta 2024. Študenti so takrat v znak protesta proti potezam Izraela v Gazi eno od stavb na univerzi preimenovali v "Hind's Hall". Kraft je v času protestov ustavil finančne prispevke omenjeni univerzi in ob tem dejal, da ni več prepričan, da lahko Columbia "zaščiti svoje študente in osebje" ter da ne želi podpirati univerze, dokler ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi. Milijarder je takrat univerzi s sedežem v New Yorku, ki jo je tudi sam obiskoval, doniral vsaj 18 milijonov dolarjev (15,6 milijona evrov), od protestov pa nič več. Z njegovim stališčem se je strinjal tudi predsednik Donald Trump in za leto 2025 zadržal približno 400 milijonov dolarjev (346 milijonov evrov) zveznih sredstev za univerzo, češ da ni preprečila antisemitskih dejanj. Columbia je kasneje dosegla poravnavo s plačilom 221 milijonov dolarjev (191 milijonov evrov), s čimer ji je bilo financiranje ponovno omogočeno.

Kakšen je bil odziv Sheerana?

Ed Sheeran je v svojem odzivu sicer potrdil, da je bil Macklemore umaknjen s turneje zaradi svojih stališč glede Palestine, a hkrati zatrdil, da odločitve ni sprejel sam, temveč promotorji turneje. "Zgrožen sem nad konfliktom med Izraelom in Palestino. Trpljenje in bolečina, ki ju doživljajo na obeh straneh, predstavljata človeško tragedijo. Po svetu divja preveč vojn, ki povzročajo neizmerno trpljenje, in nobene od njih ne bi smeli dopustiti. Po Macklemorovih nastopih na mojih koncertih v New Jerseyju so mi prizorišča, predvidena za nadaljevanje turneje, sporočila, da bodo odpovedala koncerte, če bo on še naprej nastopal kot predskupina. Pojasnili so mi, da takšno stališče ni posledica vsega, kar je povedal, temveč načina, kako je med nastopom podal del svojega sporočila," je zapisal Sheeran. Dodal je, da je s predstavniki prizorišč skušal najti skupni jezik, a so bile njihove odločitve dokončne. "Glede tega uničujočega konflikta imam svoja osebna stališča. To, da o tem ne govorim javno, še ne pomeni, da teh stališč nimam, niti ne pomeni, da mi je vseeno. Prav tako ne pomeni, da ne podpiram določenih prizadevanj na svoj, oseben način," je med drugim še zapisal. Macklemore sicer za odpoved sodelovanja ni okrivil Sheerana, je pa zapisal, da se je britanski glasbenik tudi tokrat odločil za svojo "značilno apolitično držo". Kljub zavzemanju za apolitičnost pa je Sheeran v preteklosti denimo nastopil na dobrodelnem koncertu za zbiranje sredstev za Ukrajino, posnel pa je tudi videospot z ukrajinsko rock skupino Antytila, katere člani so tudi pripadniki ukrajinskih sil.

Robert Kraft s soprogo FOTO: Profimedia

Kdo je Robert Kraft?