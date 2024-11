Vplivnica kradla z lažnimi črtnimi kodami, vse skupaj posnela in objavila

30. novembra je v mestu Cape Coral na Floridi 22-letna v trgovini izbrala več gospodinjskih izdelkov in oblačil ter nato na samopostrežni blagajni skenirala kode na artiklih. A takrat nihče ni opazil, da skenirane kode niso bile prave. Uporabila je namreč ponarejene kode z znižanimi cenami izdelkov, ki jih je pred tem pripravila. Njene namere in pripravo pa naj bi vplivnica objavila na družbenem omrežju TikTok, poroča ABC News.

Opis dogodkov so policisti mesta Cape Coral objavili tudi na svojih profilih na družbenih omrežjih. Zapisali so, da so prejeli prijavo, v kateri piše, da je neznana ženska vstopila v trgovino Target, izbrala nekaj izdelkov in na blagajni uporabila lažne črtne kode z znižanimi cenami izdelkov. Ukradenih je bilo 16 različnih gospodinjskih izdelkov in kosov oblačil. Njihova skupna vrednost pa je znašala skoraj 500 evrov. Postopek, ki ga je uporabila, so policisti preučili s pregledom nadzornih kamer.