Vplivnica na Youtubu delila nasvete za starše, sama pa mučila svoje otroke

Velikokrat se za preproste nasvete obrnemo na pomoč na internet oziroma bolj podrobno, na družbena omrežja, kjer različne vplivnice in vplivneži z vsega sveta nudijo obilico nasvetov in informacij. Vendar kljub na videz dobrim namenom, ne gre zaupati prav vsakemu, ki ima dostop do interneta in daje nasvete, bodisi za starše ali za mladostnike.

Vse se je začelo, ko je njen 12-letni sin splezal skozi okno svoje sobe in stekel k sosedu, kjer je prosil za hrano in vodo. Vidno podhranjen mladenič, je izgledal obupano, poroča BBC. Frankeovo in njeno poslovno partnerico Jodi Nan Hildebrandt so zaradi suma zlorabe otrok aretirali v mestu Ivins v zvezni državi Utah, kasneje pa so na njenem domu našli še 10-letno hčerko, ki je bila prav tako vidno podhranjena.

"Sosed, ki nas je poklical, je dejal, da je bil deček povsem izčrpan in podhranjen, z vidnimi ranami in lepilnim trakom okoli okončin," so po navedbah BBC-ja, pojasnili na oddelku za javno varnost Santa-Clara Ivins. "Ob prihodu so organi pregona ugotovili, da so rane in podhranjenost dečka hude."

Dečka in njegovo sestrico so odpeljali v bolnišnico "zaradi globokih ran, ki so nastale kot posledica vrvi ter podhranjenosti". Uradniki so v oskrbo služb za družino in otroke predali še štiri njene otroke.

Njena najstarejša hči je po materini aretaciji na Instagramu objavila, da je "zelo vesela, da je pravici zadoščeno", navaja BBC. "Že leta poskušamo policiji in službi za zaščito otrok povedati o tem in tako smo veseli, da so se končno odločili ukrepati," je napisala.