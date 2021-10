Vplivnica pozirala pred odprto krsto svojega očeta

Ameriški vplivnici Jayne Rivera je 11. oktobra umrl oče. Žalostno novico je s svojimi sledilci na Instagramu delila dober teden za tem, a je to storila na zelo nenavaden in bizaren način. Objavila je namreč serijo osmih fotografij, na katerih v črni mini oblekici kot fotomodel pozira pred odprto krsto svojega očeta Joseja Antonia Rivere .

Kmalu po objavi se je vsul plaz negativnih komentarjev ljudi, ki menijo, da je objava nespoštljiva do pokojnika. Mnogi so se spraševali, kako lahko žalujoča hčerka objavi takšne fotografije. Eden od uporabnikov Twitterja pa je komentiral: "Je res vredno imeti otroke?"

Rivera je zaradi tako negativnega odziva na to bizarno objavo deaktivirala svoj profil na Instagramu. Še pred tem pa se je skušala zagovarjati v pogovoru za ameriški NBC News. "Razumem negativne odzive," je dejala in dodala, da je fotografije posnela z najboljšimi nameni in v stilu, ki bi ga njen oče odobraval, če bi bil še vedno živ.

"Vsak se na svoj način spopada z izgubo ljubljene osebe; nekateri načini so bolj tradicionalni, medtem ko se drugi lahko zdijo kot tabu," je dejala. "Jaz sem ob slovesnosti ravnala tako, kot da moj oče stoji ob meni in pozira pred kamero, tako kot je to počel ob nešteto priložnostih pred tem," je dodala. Zato vztraja, da s fotografijami, ki jih je objavila, ni nič narobe.