Vplivnica skušala izgubiti 100 kilogramov in pri tem umrla

Cuihua je na Douyinu, kitajski različici spletne strani TikTok, dokumentirala svojo pot do izgube telesne teže za več deset tisoč sledilcev, da bi jih spodbudila v njihovem boju proti debelosti, poroča CNN. Pred kratkim je objavila več videoposnetkov, na katerih je intenzivno trenirala, in povedala, da tehta 156 kilogramov in da želi shujšati za 100 kilogramov.

Čeprav je ta tabor spodbujal "hranljive obroke, počitek in zdravo vadbo", so v taboru navedli, da se je odločila omejiti svojo prehrano, hkrati pa se je intenzivno ukvarjala z vadbo. Družina influencerke je prejela odškodnino od tabora, vendar niso navedli v kakšni vsoti. Lokalni organi so povedali, da preiskujejo smrt in ugotavljajo, ali je tabor za hujšanje izvajal pretirano ali neustrezno usposabljanje.

Videoposnetki, objavljeni na računu mlade vplivnice, ki prikazujejo njen tek in dvigovanje uteži, so bili po njeni smrti konec prejšnjega meseca množično deljeni na kitajskih družbenih omrežjih, pojavili pa so se tudi v različnih državnih medijih.

Strokovnjaki za motnje hranjenja in športno prehrano opozarjajo, da je lahko celo na videz zdravo vedenje, kot sta povečana raven vadbe in dieta, škodljivo, če je motivirano z negativno telesno podobo in privedeno do skrajnosti. V skrajnih primerih lahko nastale težave presegajo duševno zdravje in vodijo do resnih zdravstvenih zapletov, ki prizadenejo srce, možgane, jetra, ledvice in druge organe.

Njena smrt je ponovno sprožila nadzor nad industrijo hujšanja in industrijo vplivnežev. Tako na Kitajskem kot v večjem delu Azije in drugod po svetu so družbeni mediji preplavljeni z nezdravimi in nerealističnimi trendi, ki spodbujajo ekstremno hujšanje.

Na Kitajskem je bil nedavno na družbenih omrežjih razvpit trend, ko so ženske pozirale za listi papirja, da bi dokazale, da je njihov pas tako tanek, da se ne vidi na nobeno stran. Druge modne muhe so bile, ko so vplivneži objavljali selfije, na katerih so pokazali, koliko kovancev lahko držijo v svojih ključnicah, da bi dokazali, kako vitki so, ali pa so pomerjali otroška oblačila, da bi poudarili svojo drobno postavo.

Na Kitajskem je naraščajoča stopnja debelosti v državi še dodatno obremenila številne ženske. Po podatkih iz nedavne nacionalne raziskave ima več kot polovica odraslih Kitajcev prekomerno telesno težo, navaja Lancet, pričakuje pa se, da se bo stopnja debelosti še povečala. Obenem se pojavljajo tudi pomisleki, da nekateri tabori za hujšanje tržijo vse bolj ekstremne režime kot nerealne hitre rešitve.

"Tabori za hujšanje se divje širijo, z veliko lažnimi zdravstvenimi in oglaševalskimi pritožbami. Pogosto se zgodi, da se udeleženci med nereguliranim procesom usposabljanja poškodujejo," je opozorila državna tiskovna agencija China News Service.

Cuihuajina smrt je tudi na splošno povečala nadzor nad industrijo vplivnežev v družbenih medijih. V zadnjih letih je bila industrija deležna kritik oblasti zaradi razkošnega življenjskega sloga, ki ga prikazujejo nekateri vplivneži, in vse bolj ekstremnih izzivov, ki se jih udeležujejo, da bi pritegnili svoje občinstvo. Ta razprava se je razplamtela prejšnji mesec, ko so vplivneža, znanega kot "Brat tri tisoč", našli mrtvega le nekaj ur po tem, ko je v okviru spletnega tekmovanja predvajal, kako pije več steklenic Baijiu, kitajskega žganja z običajno vsebnostjo alkohola med 30 in 60 odstotkov.