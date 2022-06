Hotel prihodnosti bo v zraku

Zaloga hrane in drugih potrebnih stvari bi se prav tako dostavljala s komercialnimi leti, vsa vzdrževanja in popravila pa bi se izvajala v zraku. Za pilotiranje letala bi poskrbela umetna inteligenca, inženir Al-Ghaili namreč verjame, da bo hibrid "popolnoma avtonomen". Kljub načrtom za posadko brez pilotov, bo Sky Cruise še vedno potreboval veliko drugega osebja na krovu, ki bodo na voljo vsem potnikom.

Hashem Al-Ghaili , inženir jordanskegu porekla, je razkril svojo vizijo za prihodnost potovanj. Na Youtubu je objavil videoposnetek, v katerem je pokazal maketo velikanskega hotela na nebu, ki naj bi ga poganjalo 20 električnih motorjev z majhnim jedrskim reaktorjem. Hotel tako ne bi nikoli ostal brez energije in bi lahko tudi več let visel v zraku. Bodoči "hotel prihodnosti" kot ga je Al-Ghaili poimenoval, sliši na ime Sky Cruise, sprejel pa naj bi okoli 5000 potnikov, ki bi se nanj vkrcali s tradicionalnimi komercialnimi leti, piše New York Post .

Hotel na nebu naj bi vseboval "panoramsko dvorano", s 360-stopenjskim pogledom na nebo, nad dvorano naj bi stalo veliko zabavišče, kjer bi se nahajali nakupovalni centri, športni centri, bazeni, restavracije, bari, otroška igrišča, gledališča in kinodvorane. Poseben del letalskega hotela bi bil namenjen raznim prireditvam, poslovnim srečanjem ali poročnim dvoranam. Sama zasnova hotela vključuje tudi balkone in razgledne kupole, pritrjene na vsako stran letalskega hotela. "Njegova elegantna oblika združuje značilnosti komercialnega letala, hkrati pa ponuja utelešenje razkošja," pojasnjuje Al-Ghaili v svojem predstavitvenem videu.

Sky Cruise bi prav tako odpravil vse motnje turbulence, saj bi najnovejši navigacijski sistemi, ki uporabljajo umetno inteligenco za napovedovanje turbulence, to napovedali že nekaj minut, preden se zgodi, sistem bi se pa odzval z ustvarjanjem anti-vibracij.

Kljub obljubljeni viziji prihodnosti niso vsi navdušeni nad idejo. Nekateri so koncept Sky Cruise poimenovali "novi Titanik", saj naj bi vseboval kar precej težav pri zasnovi. Zaradi velikosti bi imel tako velikega letala bi imela težave pri vzletanju, teža pa bi povzročila strmoglavljenje letala in pod seboj bi lahko pokopal celo mesto.

Ogromni stroški razvoja so le še ena izmed mnogih skrbi. Po poročanju New York Posta so nekateri napovedali, da bi takšno potovanje stalo celo premoženje, rekoč: "Čeprav je to zanimiv koncept in ga je mogoče zgraditi s trenutno tehnologijo, bi bila ta stvar super draga in nedvomno bi ta hotel lahko rezervirali samo bogati."