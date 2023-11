Vpoklic v vojsko 'skrušil' ruskega TikTok zvezdnika

Na nastopu v južnem mestu Stavropol pa kljub njegovim najboljšim močem vse skupaj ni šlo po načrtih. Čeprav se je Minajev potrudil, da bi novico o vpoklicu potisnil na rob in svoj nastop izpeljal do konca, ga je ta prevzela in povsem skrhan se je zgrudil na tla.

Po padcu so ga prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa naj ne bi bilo resno, navaja BBC.

Le nekaj dni pred vročitvijo dokumentov o vpoklicu je Minajev na družbenih omrežjih sebe imenoval za Ukrajinca ter trdil, da ruska priključitev Krima nikakor ni izboljšala življenja prebivalcev Krima. Skoraj takoj se je znašel pod kritikami Ekaterine Mizuline, ki v Rusiji skrbi za "varen internet". Mizulina je že večkrat kritizirala in grozila različnim ruskim zvezdnikom in blogerjem, ki so bili obtoženi protivojnih stališč.