Vpoklicani Oleg: 'Ne bom pustil, da me Putin spremeni v morilca'

Po tem, ko je Kremelj razglasil delno mobilizacijo, je iz države pričelo bežati več vojaško sposobnih moških. V pričetku tedna so medtem štiri od petih držav, ki mejijo na Rusijo, razglasile, da ruskim državljanom ne bodo pustile vstopati v državo le na podlagi turističnih viz.

Za Olega je bila to težka odločitev, saj ima doma nosečo ženo, ki ima rok poroda prihodnji teden. "Zamudil bom najpomembnejši dan svojega življenja. Ampak preprosto ne bom pustil, da me Putin v vojni, v kateri ne želim biti, spremeni v morilca," je pojasnil.

Oleg je mlad narednik v ruskih rezervnih enotah, zato "sem vedno vedel, da bom v primeru, da bo razglašena mobilizacija, prvi v vrsti za vpoklic," je povedal za The Guardian . Po tem, ko je prejel obvestilo o vpoklicu, je kupil enosmerno vozovnico za Orenburg in naj bi v četrtek zvečer prečkal mejo.

Direktni leti iz Moskve v Istanbul, Erevan, Taškent in Baku - prestolnice držav, ki Rusom omogočajo vstop brez vizumov - so bili za naslednji teden razprodani. Zato so bili mnogi, tako kot Oleg, prisiljeni oditi do nekaterih redkih kopenskih meja, ki za Ruse še ostajajo odprte.

Pritisk čutijo tudi ti, ki so v državi ostali. Vsaj tri regije so že napovedale, da bodo zaprle svoje meje za tiste moške, ki izpolnjujejo pogoje za nabor. Mejni agenti na ruskih letališčih naj bi prav tako začeli zasliševati odhajajoče moške potnike o njihovem vojaškem statusu in preverjati povratne vozovnice. Na odhod naj bi se pripravljali tudi tisti Rusi, ki so brez vojaških izkušenj in za katere je Putin obljubil, da jih ne bo vpoklical.

V državi so sicer v sredo izbruhnili protesti proti mobilizaciji, a so protestniki neuspešni. Tamkajšnje oblasti naj bi aretirale že 1300 ljudi, največ v Moskvi in Sankt Peterburgu.