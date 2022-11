Vrača se legenda iz sovjetskih časov: Moskvič

Avto naj bi bil na las podoben kompaktnemu križancu Sehol X4, ki ga izdeluje kitajski JAC. Reuters navaja, da so bili uporabljeni dizajn, inženiring in platforma JAC, deli pa so bili dobavljeni s Kitajske. Vozila so ob predstavitvi imela številne nalepke JAC.

Vendar Maksim Kljuškin, projektni vodja tovarne, ni želel potrditi, da je kitajsko podjetje partner Moskviča.

"Imamo ruskega proizvajalca tovornjakov Kamaz kot zunanjega partnerja in imamo partnerja na dolge razdalje, s katerim sodelujemo," je dejal. "Tega partnerja ne imenujemo."

Z le 600 vozili, predvidenimi za proizvodnjo letos, novi avtomobil verjetno ne bo spremenil mračnih obetov za industrijo, katere letna prodaja bi lahko prvič v moderni zgodovini Rusije končala leto pod enim milijonom.