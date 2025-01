Vrača se legendarni tramvaj, našli tudi denar za kabinsko žičnico

Projekt izgradnje kabinske žičnice naj bi bil po prvotnih načrtih financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost po koronski krizi, v okviru katerega je Italiji do konca 2026 na voljo okoli 200 milijard evrov.

A načrtovano gradnjo krožne kabinske žičnice že od vsega začetka spremljajo pomisleki o smiselnosti grobega posega v prostor, zlasti na območju gozda Boved, so v ponedeljek spomnili v Primorskem dnevniku. Oktobra lani je bil tako v Trstu organiziran tudi protest proti postavitvi naprave, ki se ga je udeležilo 4000 ljudi. Ti imajo tudi pomisleke glede vpliva vetra na žičnico. V Trstu, tako kot drugod v Severnem Jadranu, so namreč pogosti močni vetrovi, tako pregovorno močna tržaška burja kot jugo in jugozahodnik, ki pihata z morja.

Pristojno ministrstvo za infrastrukturo in promet je septembra lani sporočilo, da žičnice zaradi negativnega okoljskega mnenja ne morejo financirati s sredstvi iz mehanizma. Eno od načel, ki velja za sredstva za okrevanje, je namreč, da financirane naložbe in projekti ne škodijo bistveno okolju.

Ker pa lokalni in državni odločevalci verjamejo, da bi lahko gradnja žičnice razbremenila promet in zmanjšala onesnaženost na območju Trsta in kraškega zaledja in ker omenjeno načelo, da projekti ne škodijo bistveno okolju, ni obvezno za projekte, financirane iz integralnih sredstev državnega proračuna, je ministrstvo, ki ga vodi prvi mož Lige Matteo Salvini, jeseni tržaškemu županu Robertu Dipiazzi obljubil državni denar za uresničitev projekta.

Zdaj je tudi uradno našel 48,8 milijona evrov proračunskega denarja za projekt, ki ga tržaška občina uvršča med projekte na področju trajnostne mobilnosti. Nadomestna sredstva bo država dobila s prerazporeditvijo sredstev, ki so bila prej dodeljena za novo tramvajsko progo v Padovi.

Vožnja z območja starega pristanišča do Opčin na Krasu, kjer živijo zamejski Slovenci, naj bi trajala 15 minut, na javnem naročilu za žičnico pa je južnotirolski izdelovalec Leitner premagal avstrijskega tekmeca Doppelmayr.

Šlo naj bi sicer za prvo takšno žičniško infrastrukturo v italijanskih mestih, sama naprava pa bo zelo podobna krožnim kabinskim žičnicam v Alpah.