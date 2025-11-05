Svetli način
Vragolije akrobatskega delfina v Beneški laguni, a strokovnjaki zaskrbljeni

Benetke , 05. 11. 2025 17.55 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
V beneški laguni obiskovalce že dlje časa razveseljuje pogled na igrivega delfina. Ta izvaja vragolije, plava v beneških kanalih in kroži med gondolami. A kljub temu, da so obiskovalci morda veseli, ko ga ugledajo, se strokovnjaki vedno bolj bojijo za njegovo varnost.

Kot poroča Euronews, bi lahko na prvi pogled prikupno vedenje delfina v resnici prikrivalo resnejše zdravstvene težave. Poleg tega je kanal zelo prometno obremenjen, kar pomeni, da prav tako ni varno zavetje zanj. Nenavadno je tudi to, da je delfin sam, saj je znano, da so delfini živali, ki se zadržujejo v skupinah. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bojijo se tudi, da je žival pod stresom zaradi hrupa motorjev, obstaja pa tudi tveganje, da trči s katerim izmed plovil. Strokovnjaki so zaskrbljeni, da je delfin postal dezorientiran in da je izgubil stik s svojo skupino. Ker se vedno pogosteje vrača v laguno in tu tudi ostaja, se bojijo, da je tu pravzaprav ujet, zato se trudijo, da bi ga vodili na odprto morje. Strokovnjaki žival srkbo nadzorujejo, trenutno pa k sreči plavutasti zabavljač normalno je, diha in plava.

Slovenska pomlad
05. 11. 2025 19.09
Kaj je to proti vragolijam črnega Janše,ki je načrtoval umetni otok v obliki delfina pred Izolo.
ODGOVORI
0 0
Paulus80
05. 11. 2025 18.49
Če njemu pdgovarja je potem to to.
ODGOVORI
0 0
Petur
05. 11. 2025 18.37
+1
v nevarnosti,zaradi vode ki je greznica..
ODGOVORI
1 0
