Vragolije akrobatskega delfina v Beneški laguni, a strokovnjaki zaskrbljeni

Kot poroča Euronews , bi lahko na prvi pogled prikupno vedenje delfina v resnici prikrivalo resnejše zdravstvene težave. Poleg tega je kanal zelo prometno obremenjen, kar pomeni, da prav tako ni varno zavetje zanj. Nenavadno je tudi to, da je delfin sam, saj je znano, da so delfini živali, ki se zadržujejo v skupinah.

Bojijo se tudi, da je žival pod stresom zaradi hrupa motorjev, obstaja pa tudi tveganje, da trči s katerim izmed plovil. Strokovnjaki so zaskrbljeni, da je delfin postal dezorientiran in da je izgubil stik s svojo skupino. Ker se vedno pogosteje vrača v laguno in tu tudi ostaja, se bojijo, da je tu pravzaprav ujet, zato se trudijo, da bi ga vodili na odprto morje. Strokovnjaki žival srkbo nadzorujejo, trenutno pa k sreči plavutasti zabavljač normalno je, diha in plava.