Vrata bo odprl še en azijski raj za turiste

Azija je po izbruhu novega koronavirusa za tujce večinoma zaprla vrata. A države, ki so odvisne od turizma, so se zdaj vendarle odločile nekoliko odločneje vrniti v igro privabljanja turistov na nekatere najbolj priljubljene destinacije. Vietnam, ki je trenutno zaprt za vse tuje obiskovalce, razen za državljane, ki živijo v tujini, in vlagatelje, namerava spet odpreti rajski otok Phu Quoc.

Čudovite plaže naj bi turiste spet gostile od prihodnjega meseca, so sporočile oblasti države, ki išče načine za oživitev gospodarstva, ki je zaradi pandemije covida-19 utrpelo veliko škodo. Otok naj bi se odprl za poskusno obdobje šestih mesecev. Vietnam, ki je bil ena od držav, ki so se bolj uspešno spopadle z virusom, se je v zadnjih treh mesecih spet soočal z naraščanjem števila okužb, ki jih je povzročila različica delta, a oblasti vseeno menijo, da razmere omogočajo prva odpiranja. "Dolgotrajna pandemija je resno prizadela turistični sektor," je dejal vietnamski minister za turizem in kulturo Nguyen Van Hung. icon-expand Vietnam FOTO: Dreamstime Kot še pravijo tamkajšnje oblasti, bodo otok s čarterskimi ali komercialnimi poleti lahko obiskali popolnoma cepljeni turisti z negativnim testom na novi koronavirus. Tuji turisti so za Vietnam še kako pomembni, saj so leta 2019 prihodki od turizma znašali 31 milijard dolarjev ali skoraj 12 odstotkov tamkajšnjega bruto domačega proizvoda. Lani je pandemija ta znesek oklestila na 3,8 milijona. Vietnam bo pred odprtjem v celoti cepil vse prebivalce Phu Quoca, so še sporočili s turističnega ministrstva in dodali, da na otoku trenutno ni nobene okužbe, prav tako pa da imajo na voljo dovolj kapacitet za karanteno in zdravljenje v primeru izbruha, poroča CNN. icon-expand Vietnam FOTO: Dreamstime Medtem se je sosednja Tajska delno že odprla za tuje turiste, goste sprejema priljubljeni Phuket, kjer je že cepljenih okoli 70 odstotkov prebivalstva.