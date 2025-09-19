Vrata odpira Oktoberfest

Marsikateri delavec v Nemčiji bo v prihodnjih 16 dneh za nekaj ur pozabil na skrbi, obiskal München in se poveselil na Oktoberfestu, ki odpira svoja vrata. V bavarsko prestolnico so že pripotovali tudi slavni in znani Nemci, ki jih je na svojo pivsko zabavo, imenovano Haidifest, povabila supermanekenka in zvezdnica Heidi Klum. Sicer pa tradicionalni festival piva Oktoberfest že skoraj dve stoletji privablja na milijone obiskovalcev. Kaj bo novega na letošnjem Oktoberfestu?