Tujina

Vrata odpira Oktoberfest

München, 19. 09. 2025 19.26 | Posodobljeno pred 13 dnevi


Melita Stolnik
Marsikateri delavec v Nemčiji bo v prihodnjih 16 dneh za nekaj ur pozabil na skrbi, obiskal München in se poveselil na Oktoberfestu, ki odpira svoja vrata. V bavarsko prestolnico so že pripotovali tudi slavni in znani Nemci, ki jih je na svojo pivsko zabavo, imenovano Haidifest, povabila supermanekenka in zvezdnica Heidi Klum. Sicer pa tradicionalni festival piva Oktoberfest že skoraj dve stoletji privablja na milijone obiskovalcev. Kaj bo novega na letošnjem Oktoberfestu?

Veščec
20. 09. 2025 11.56
+1
V Mariboru ga tut majo.res da je kratek,ampak zapali na pouno.cene solidne.drugo leto mau podaljšajte👍
ODGOVORI
1 0
Veščec
20. 09. 2025 11.45
+1
Če bo tako drago,bo drugo leto Nič večfest
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
20. 09. 2025 09.36
+3
pir predrag, hrana pa še dvakrat bolj! Greš v center v njihove pivske vrtove in piješ dosti ceneje točeno pivo!
ODGOVORI
3 0
bronco60
19. 09. 2025 21.00
+1
Jao, pir pa neokusne klobase.
ODGOVORI
1 0
