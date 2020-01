Vraževernemu Kitajcu, ki je v letalski motor vrgel kovance, 15.400 evrov kazni

Incident se je zgodil februarja 2019, ko se je 28-letni Lu Čao vkrcal na notranji let na letališču Anging Tjandžušan na vzhodu Kitajske. Na sodišču se je zglasil že julija, vendar so bile podrobnosti razsodbe objavljene šele pred kratkim.

Na sodišču je kitajski nizkocenovnik Lucky Air povedal, da ga je incident stal več kot 17.600 dolarjev oziroma 15.772 evrov. Polet je bil namreč odpovedan, potem ko je osebje v bližini enega od motorjev opazilo kovance v vrednosti enega juana (1 juan je 0,13 evra).

Kitajec je na sodišču trdil, da ga letalska družba ni opozorila, naj kovancev ne meče v letalski motor. Ker je z letalom potoval prvič, je iz vraževernosti med vkrcavanjem v motor vrgel kovance za srečo. 28-letnika je policija pridržala za 10 dni, obtožili pa so ga tudi kršenja javnega reda in miru.

Sodišče je odločilo, da mora Kitajec letalski družbi zaradi povzročene škode plačati 17.200 dolarjev oziroma okoli 15.400 evrov.

To pa ni prvič, da so vraževerni potniki v letalske motorje metali kovance. 80-letna ženska je leta 2017 v motor letala letalske družbe China Southern Airlines vrgla devet kovancev za srečo. 150 potnikov so evakuirali, let v Šanghaj pa je imel večurno zamudo.