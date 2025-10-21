Svetli način
Tujina

Ukradeni dragulji iz Louvra vredni vsaj 88 milijonov evrov

Pariz, 21. 10. 2025 19.09 | Posodobljeno pred 23 minutami

N.L.
6

V Franciji še vedno odmeva drzen nedeljski rop draguljev iz Louvra. Tatovi, ki jih še iščejo, so ukradli osem kronskih draguljev. Čeprav gre za zgodovinski nakit neprecenljive vrednosti, je pariška tožilka sporočila, da je ukradeno blago vredno vsaj 88 milijonov evrov. A če bi tatovi nakit razstavili in stalili, ne bi zaslužili enakovrednega zneska.

Tatovi so med drugim ukradli ogrlico iz smaragdov in diamantov, ki jo je Napoleon podaril svoji soprogi, cesarici Mariji Luizi. Ukradli so tudi diadem s skoraj 2000 diamanti, ki je nekoč pripadal cesarici Evgeniji, in ogrlico, ki je bila nekoč last poslednje francoske kraljice Marije Amelije. Po navedbah spletne strani muzeja Louvre jo krasi osem safirjev in 631 diamantov.

Ker gre za edinstvene kose nakita, je bila vrednost ukradenega nakita sprva neznanka, za francoski RTL pa je pariška tožilka Laure Beccuau povedala, da je kustos muzeja ocenil, da je ukraden nakit vreden vsaj 88 milijonov evrov. "Ta znesek je velik, vendar se moramo zavedati, da je to le ekonomska škoda in da je nikakor ni mogoče primerjati z zgodovinsko škodo." 

Opozorila je, da tatovi, če bi nakit razstavili in stalili, ne bi dejansko toliko zaslužili. Preiskovalci, trenutno jih v intenzivni akciji sodeluje 60, namreč bijejo bitko s časom. Želijo si, da bi nakit našli čim prej, preden ga tatovi razstavijo in stalijo ter prodajo po delih. Malo verjetno je, da bi ga dejansko prodali v nespremenjeni obliki.  

V sklopu preiskave so odvzeli odtise s predmetov in vozila, s katerim so se roparji pripeljali pred muzej.

V muzej so tatovi v nedeljo prišli med 9.30 in 9.40, kmalu po tem, ko muzej ob 9. uri odpre vrata za javnost. Uporabili so transportno lestev, da so prišli do Apolonove galerije s francoskimi kronskimi dragulji, in rezalno opremo, da so prišli skozi okno in odprli razstavne vitrine. Zamaskirani tatovi so ukradli devet kosov nakita iz 19. stoletja.

Po posredovanju muzejskega osebja so se tatovi podali na beg in pri tem za seboj pustili del opreme, ki so jo uporabili pri ropu. Med begom so tatovi za seboj pustili tudi ukradeno krono cesarice Evgenije, ki je padla na tla in se poškodovala. 

KOMENTARJI (6)

TITO50
21. 10. 2025 19.59
Naropano v kolonijah.
ODGOVORI
0 0
fotr80
21. 10. 2025 19.53
pink panter tatovi so ocitno spet udarli...
ODGOVORI
0 0
Klemen Oražem 1
21. 10. 2025 19.50
Dobra dnevnica🤣
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
21. 10. 2025 19.48
francozi so ves ta materjal nakradli in pobili originalne lastnike, dosti od njih tudi na giljotini. ter pretopili nakraden materjal v sedajšnje izdelke. prav je da se lastnik vsake toliko zamenja.
ODGOVORI
0 0
kanarinac
21. 10. 2025 19.47
Kakor prišlo,tako odšlo
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
21. 10. 2025 19.39
+1
vauuuu, krona, ki so jo pozabili vsaj 30 milijonov!
ODGOVORI
1 0
