Ukradeni dragulji iz Louvra vredni vsaj 88 milijonov evrov

V Franciji še vedno odmeva drzen nedeljski rop draguljev iz Louvra. Tatovi, ki jih še iščejo, so ukradli osem kronskih draguljev. Čeprav gre za zgodovinski nakit neprecenljive vrednosti, je pariška tožilka sporočila, da je ukradeno blago vredno vsaj 88 milijonov evrov. A če bi tatovi nakit razstavili in stalili, ne bi zaslužili enakovrednega zneska.

Tatovi so med drugim ukradli ogrlico iz smaragdov in diamantov, ki jo je Napoleon podaril svoji soprogi, cesarici Mariji Luizi. Ukradli so tudi diadem s skoraj 2000 diamanti, ki je nekoč pripadal cesarici Evgeniji, in ogrlico, ki je bila nekoč last poslednje francoske kraljice Marije Amelije. Po navedbah spletne strani muzeja Louvre jo krasi osem safirjev in 631 diamantov. Ker gre za edinstvene kose nakita, je bila vrednost ukradenega nakita sprva neznanka, za francoski RTL pa je pariška tožilka Laure Beccuau povedala, da je kustos muzeja ocenil, da je ukraden nakit vreden vsaj 88 milijonov evrov. "Ta znesek je velik, vendar se moramo zavedati, da je to le ekonomska škoda in da je nikakor ni mogoče primerjati z zgodovinsko škodo."

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Tiara in ogrlica iz kompleta, ki je pripadal kraljici Mariji Ameliji icon-picture-layer-2 1 / 3

Opozorila je, da tatovi, če bi nakit razstavili in stalili, ne bi dejansko toliko zaslužili. Preiskovalci, trenutno jih v intenzivni akciji sodeluje 60, namreč bijejo bitko s časom. Želijo si, da bi nakit našli čim prej, preden ga tatovi razstavijo in stalijo ter prodajo po delih. Malo verjetno je, da bi ga dejansko prodali v nespremenjeni obliki.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Preiskava v okolici Louvra. icon-picture-layer-2 1 / 4