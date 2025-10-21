Ukradeni dragulji iz Louvra vredni vsaj 88 milijonov evrov

Tatovi so med drugim ukradli ogrlico iz smaragdov in diamantov, ki jo je Napoleon podaril svoji soprogi, cesarici Mariji Luizi. Ukradli so tudi diadem s skoraj 2000 diamanti, ki je nekoč pripadal cesarici Evgeniji, in ogrlico, ki je bila nekoč last poslednje francoske kraljice Marije Amelije. Po navedbah spletne strani muzeja Louvre jo krasi osem safirjev in 631 diamantov.
Ker gre za edinstvene kose nakita, je bila vrednost ukradenega nakita sprva neznanka, za francoski RTL pa je pariška tožilka Laure Beccuau povedala, da je kustos muzeja ocenil, da je ukraden nakit vreden vsaj 88 milijonov evrov. "Ta znesek je velik, vendar se moramo zavedati, da je to le ekonomska škoda in da je nikakor ni mogoče primerjati z zgodovinsko škodo."
Opozorila je, da tatovi, če bi nakit razstavili in stalili, ne bi dejansko toliko zaslužili. Preiskovalci, trenutno jih v intenzivni akciji sodeluje 60, namreč bijejo bitko s časom. Želijo si, da bi nakit našli čim prej, preden ga tatovi razstavijo in stalijo ter prodajo po delih. Malo verjetno je, da bi ga dejansko prodali v nespremenjeni obliki.
V sklopu preiskave so odvzeli odtise s predmetov in vozila, s katerim so se roparji pripeljali pred muzej.
V muzej so tatovi v nedeljo prišli med 9.30 in 9.40, kmalu po tem, ko muzej ob 9. uri odpre vrata za javnost. Uporabili so transportno lestev, da so prišli do Apolonove galerije s francoskimi kronskimi dragulji, in rezalno opremo, da so prišli skozi okno in odprli razstavne vitrine. Zamaskirani tatovi so ukradli devet kosov nakita iz 19. stoletja.
Po posredovanju muzejskega osebja so se tatovi podali na beg in pri tem za seboj pustili del opreme, ki so jo uporabili pri ropu. Med begom so tatovi za seboj pustili tudi ukradeno krono cesarice Evgenije, ki je padla na tla in se poškodovala.
