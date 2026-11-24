Zaradi kombinacije neviht in izjemno visokih plimovanj bi lahko bile motene tudi letalske in cestne povezave, kar bi lahko vplivalo na številne Američane, ki bodo za praznik potovali k družinam. Na zahodni obali bodo najvišje plime dosegle vrhunec med torkom in zahvalnim dnevom, ponekod pa bi se lahko po poročanju CNN približale rekordnim vrednostim. Na vzhodni obali se bo nevihta okrepila v sredo, ko bo nastala ob jugovzhodni obali ZDA. Prinesla bo obilne padavine in močan veter, hkrati pa bo sovpadala z najvišjimi plimovanji v mesecu. Posebej izpostavljeni bodo obalni predeli od Južne in Severne Karoline proti severu. V Charlestonu v Južni Karolini so v sredo zjutraj ob plimi možne obsežne poplave. Nevarnost poplavljanja bo segala tudi do območja zaliva Chesapeake, opozorila pred obalnimi poplavami pa veljajo od Delawareja do New Jerseyja. Tam bo najbolj kritično v četrtek zjutraj, ko pričakujejo zmerne, ponekod pa tudi obsežnejše poplave. V sredo zvečer se bodo padavine in močni sunki vetra razširili čez obe Karolini. Zaradi možnosti nenadnih poplav bodo razmere lahko nevarne predvsem na območju od Charlestona do zunanjih obalnih otokov Severne Karoline. Na obali New Jerseyja medtem pričakujejo sunke vetra do približno 97 kilometrov na uro.

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Vremenski sistem bo vplival tudi na promet. V sredo pozno zvečer in na zahvalni dan zjutraj bodo dež in veter zajeli dele dolin Tennesseeja in Ohaia ter območja Srednjega zahoda. Ponekod v osrednjem Missouriju in Indiani bi lahko zapadlo tudi nekaj centimetrov snega. Motnje v letalskem prometu so možne od Karolin do večjih letališč na območju New Yorka, potencialno tudi v Chicagu. V Washingtonu naj bi dež začel padati že pred četrtkovim jutrom, v Filadelfiji in New Yorku pa ga pričakujejo predvsem čez dan. V Bostonu naj bi se padavine začele šele proti večeru. Čeprav obsežne nenadne poplave vzdolž prometno pomembnega koridorja Interstate 95 niso verjetne, bi lahko veter in dež upočasnila promet. Ponekod ob obali bodo zaradi visoke plime pod vodo tudi nižje ležeče ceste. Veter bi lahko ogrozil tudi tradicionalno Macyjevo parado ob zahvalnem dnevu v New Yorku, ki bo letos potekala že stotič. Za območje mesta napovedujejo sunke vetra med približno 40 in 56 kilometri na uro. Mestna pravila določajo, da morajo organizatorji velikanske balone prizemljiti, če stalna hitrost vetra preseže približno 37 kilometrov na uro oziroma sunki presežejo 55 kilometrov na uro. Ali bodo baloni lahko poleteli, bo tako, kot piše CNN odvisno od dejanskih razmer vzdolž paradne poti.

Na zahodni obali grozijo rekordne plime

Medtem ko se vzhodna obala na nevihto še pripravlja, se zahodni del ZDA že spopada z vremenskimi težavami. Ob obali severozahoda se je oblikovala močna nevihta, ki bo skupaj z izjemno visokimi plimovanji povečala nevarnost poplav. Izjemno visoke plime, ki se pojavijo le nekajkrat na leto, bodo zahodno obalo dosegle med torkom in zahvalnim dnevom. V nekaterih krajih bi lahko dosegle ali celo presegle dosedanje rekorde.

Ekstremno deževje na Floridi FOTO: AP