Vreme po Evropi kaže zobe: Poplave v Španiji terjale življenje, v Franciji evakuirali številne

Medtem ko v Franciji poplave doslej niso terjale žrtev, je na severu Španije v pokrajini Navarra umrla ženska, potem ko je njen avto odnesel zemeljski plaz. V Franciji so zaradi poplav številne šole odpovedale pouk, zaprte so ceste, železniški promet je moten. Prihaja tudi do motenj v dobavi elektrike.