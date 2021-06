Na Češkem se je vreme spet razbesnelo, v Nemčiji so se ceste spremenile v reke

Poročali smo o hudih neurjih, ki so zajela Francijo in Nemčijo. Tudi nad Češko so se v sredo zvečer razbesnela močna neurja, ki so povzročila obsežno škodo in tudi obsežne izpade oskrbe z elektriko. Brez elektrike je ostalo okoli 145.000 gospodinjstev. Gasilci so morali zaradi podrtega drevja in zalitih kleti posredovati večstokrat, velike težave pa so bile tudi v prometu.

Neurje je polomilo in izruvalo številna drevesa, ki so padla tudi na ceste in tire. Več deset železniških povezav je bilo prekinjenih. Za več ur je bila zaprta tudi glavna avtocesta med Prago in Brnom. V mestu Liberec je strela udarila v hišo. Pet ljudi so odpeljali v bolnišnico. V mestu Pardubice je drevo padlo na kolesarja in ga hudo poškodovalo. To je novo neurje, ki je Češko prizadelo le nekaj dni po prvem. V noči na petek je na jugovzhodu države na meji z Avstrijo divjal celo tornado. Pri tem je umrlo šest ljudi, poškodovanih pa je bilo več sto. Poškodovanih je bilo tudi okoli 1200 stavb, od tega 115 tako močno, da jih bo treba podreti.

Nevihte znova napovedane tudi v Nemčiji

Silovite nevihte so včeraj zajele tudi Nemčijo in povzročile obsežne poplave. Splet so preplavili posnetki avtomobilov, ki so jih ujeli nalivi in toča. Kot poroča AccuWeather, je bil eden najhuje prizadetih predelov Besenfeld. Hotelsko parkirišče je bilo zaradi močnega dežja povsem poplavljeno, toča pa je povzročila tudi škodo na številnih vozilih. Ceste so se spremenile v reke.

Nevarnost za hujša neurja v Nemčiji se je sicer zmanjšala, a nevihte se bodo po napovedih razširile na severno Nemčijo in prinesle močne padavine. Na teh območjih ostaja nevarnost poplav in toče, piše AccuWeather. V sosednji Švici pa je v neurju umrla oseba, ko se je na gozdni poti na avto podrlo drevo. Reševalci in policisti so imeli tudi tam polne roke dela.

Nenavadna nevihta je včeraj zajela tudi francoska mesta na jugovzhodu države in jih pokrila z debelo ledeno odejo. Velike gomile toče, ki je padala celo v velikosti teniške žogice, so morali prebivalci z ulic odstranjevati z lopatami in snežnimi plugi.

Poročali so tudi o manjši škodi na hišah, nekateri domovi pa so zaradi izruvanih dreves, ki so padla na električni vod, ostali brez električne energije. Za zdaj ne poročajo o poškodbah.

