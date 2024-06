Na Hrvaškem skoraj 40 stopinj Celzija, v Avstriji zaradi taljenja snega naraščajo reke

"V vsakem primeru že zdaj prosimo prebivalce, naj pozorno spremljajo vremenske razmere na splošno, naj nepritrjene predmete z zunanjih površin preselijo v notranjost ter dobro zaprejo vrata in okna," je dejal župan Innsbrucka Johannes Anzengruber .

Zaradi taljenja snega in napovedanih obilnih padavin so tirolske oblasti opozorile na povišano gladino reke Inn in njenih pritokov. Deželno glavno mesto Innsbruck je že začelo izvajati zaščitne ukrepe, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Oblasti na avstrijskem Tirolskem opozarjajo, da zaradi obilnih padavin in taljenja snega naraščajo gladine rek, ki bi ponekod lahko prestopile bregove. Prebivalce opozarjajo, naj spremljajo vremenske razmere. Vreme povzroča težave tudi na jugu Švice in v severni Italiji, kjer pričakujejo nevihte s točo, južno Italijo pa medtem pesti vročinski val.

Zaradi taljenja snega in napovedanih obilnih padavin v Avstriji opozorila na povišano gladino rek

Hrvaška se spopada z vrhuncem vročinskega vala, še 'najhladneje' je na Zavižanu, kjer so ob 14. uri zabeležili 25 stopinj Celzija. Državni zavod sicer opozarja, da so predvsem v notranjosti države zvečer in ponoči možne krajevne plohe in nevihte.

Oblasti na avstrijskem Tirolskem opozarjajo, da zaradi obilnih padavin in taljenja snega naraščajo gladine rek. Na fotografiji Innsbruck maja letos.

Doslej sicer večjih poplav še ni bilo, vendar oblasti ne izključujejo možnosti, da bodo nekatere reke in potoki prestopili bregove. Ljudi ob tem opozarjajo, naj pozorno spremljajo vremenske razmere in naj bodo previdni pri gibanju na prostem in v naravi, saj bi silovit veter lahko lomil veje in podiral drevesa.

Na jugu Tirolske popoldne in zvečer pričakujejo tudi močne nevihte, ki naj bi se nadaljevale vse do nedelje, pri čemer lahko posamezne lokalne nevihte prinesejo tudi zelo močne sunke vetra, obilno deževje in točo.

V Švici zemeljski plazovi in poplave, na jugu Italije huda vročina

Vremenske razmere povzročajo težave tudi v sosednji Švici blizu meje z Italijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V turističnem letovišču Zermatt je močno neurje povzročilo zemeljske plazove in poplave, ki so letovišče pod Matterhornom odrezale od sveta. Do vasi ni bilo mogoče priti niti po železnici niti po cesti.

V severni Italiji se prav tako soočajo z neugodnimi vremenskimi razmerami, vremenoslovci za severni del države napovedujejo obilno deževje in nevihte s točo.

Osrednji in južni del Italije medtem pesti huda vročina, ki pa naj bi do nedelje nekoliko popustila. Ministrstvo za zdravje je v četrtek za osem mest – Perugia, Frosinone, Latina, Rieti, Rim, Ancona, Campobasso, Palermo in Perugia – izdalo rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur.

Na Siciliji bi se lahko temperature povzpele do 40 stopinj Celzija, tudi v Neaplju so uvedli vrsto ukrepov za pomoč brezdomcem pri spopadanju z vročinskim valom.